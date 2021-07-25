Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 26 июля – 1 августа: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 26 июля – 1 августа: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть, как их лечить и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 26 июля по 1 августа.

Овнам (21.03 – 20.04), Девам (24.08 – 23.09), Козерогам (22.12 – 20.01) и Водолеям (21.01 – 18.02) в первой половине недели необходимо избегать людных мест – слишком велика вероятность заразиться серьезными инфекциями и вирусами, в том числе и печально известным COVID-19. Также есть вероятность обострения хронических заболеваний, к счастью, в этом случае представители знаков знают, что им делать – их лечащий врач своих рекомендаций пока не отменял.

Во второй половине недели представителям этих знаков категорически не рекомендуется заниматься самолечением и принимать широко разрекламированные препараты. В случае недомогания необходимо обратиться к врачу, а и не прописывать себе лекарства самостоятельно.

Тельцам (21.04 – 21.05), Львам (23.07 – 21.08), Стрельцам (23.11 – 21.12) и Рыбам (19.02 – 20.03) в начале недели необходимо обратить внимание на свой пищевой рацион, памятуя о старинной мудрости, которая гласит: "мы то, что мы едим". Пища в это время должна быть здоровой: минимум мяса и рыбы и максимум овощей и фруктов. Необходимо также отказаться от жирной, жареной и тяжелой пиши, в противном случае можно столкнуться не только с отравлениями с серьезными последствиями, но и другими недугами, связанными прежде всего с желудочно-кишечным трактом и печенью, которой в это время запрещена серьезная нагрузка.

Ближе к финалу недели необходимо подумать об очищении организма – как внешнем, так и внутреннем: перейти на детокс-меню, пост или голодание, посетить баню или сауну, принять ванны с лечебными травами или морской солью и любимыми эфирными маслами.

Близнецам (22.05 – 21.06), Ракам (22.06 – 22.07), Весам (24.09 – 23.10) и Скорпионам (24.10 – 22.11) звезды в первой половине недели настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность во время занятий спортом – слишком велика вероятность серьезных травм и растяжений. Нельзя также поднимать и переносить тяжести, даже если речь идет о пакетах из супермаркета, и делать резкие движения – можно потянуть мышцы или сорвать спину.

Во второй половине недели звезды рекомендуют представителям знака поберечь позвоночник и зрение. В первом случае нельзя поднимать тяжести и делать резкие движения, во втором – желательно поменьше читать и работать на компьютере, особенно вечером – при слабом свете.

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