Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 27 декабря – 2 января: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 27 декабря – 2 января: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть, как их лечить и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 27 декабря по 2 января.

Овны (21.03 – 20.04), Близнецы (22.05 – 21.06), Водолеи (21.01 – 18.02) и Рыбы (19.02 – 20.03) в первой половине недели столкнутся с ослаблением иммунитета, что в свою очередь приведет к тому, что начавшаяся в это время болезнь не только продлится долго, но и станет причиной серьезных осложнений. Необходимо предпринять посильные меры для укрепления защитных сил организма: помимо таблетированных витаминов включить в рацион больше овощей и фруктов, правильно питаться, заниматься спортом и больше гулять на свежем воздухе.

Во второй половине недели у представителей знака могут обостриться хронические заболевания, поэтому, несмотря на праздничную атмосферу, не стоит забывать о своем здоровье: важно придерживаться рекомендаций лечащего врача, не забывая о необходимых лекарствах и процедурах.

Тельцам (21.04 – 21.05), Девам (22.08 – 23.09), Скорпионам (24.10 – 22.11) и Стрельцам (23.11 – 21.12) в начале недели необходимо опасаться травм, особенно если они связаны с кровопотерей. Даже небольшая царапина – не говоря уже о более серьезных ранах – может стать причиной нагноения или, в особенно сложном случае, вызвать сепсис, поэтому ее необходимо тщательно обработать антисептиками, а еще лучше – вообще их не допускать.

Ближе к финалу недели представители знака могут столкнуться с проблемами с зубами. Звезды не против того, чтобы они посетили стоматолога, но операции делать не рекомендуют – они чреваты серьезными осложнениями. Необходимо также снизить физическую нагрузку – она может стать причиной травм и растяжений.

Ракам (22.06 – 22.07), Львам (23.07 – 21.08), Весам (24.09 – 23.10) и Козерогам (22.12 – 20.01) необходимо быть осторожными в отношении продуктов питания и алкогольных напитков, что особенно важно в праздничные дни. Велика вероятность пищевого отравления, поэтому продукты к столу необходимо покупать только свежие и качественные, а спиртным – не злоупотреблять.

Во второй половине недели представителям знаков необходимо беречь глаза и уши. Не стоит напрягать глаза – меньше работать за компьютером, особенно при слабом освещении – делать пирсинг и во избежание отита ходить без головного убора.

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