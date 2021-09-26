Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 27 сентября – 3 октября: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 27 сентября – 3 октября: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть, как их лечить, и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 27 сентября – по 3 октября.

Овнам (21.03 – 20.04), Тельцам (21.04 – 21.05), Львам (23.07 – 21.08) и Стрельцам (23.11 – 21.12) в первой половине недели необходимо обратить внимание на состояние здоровья спины: нельзя допускать травм, ушибов и растяжений, а также следует опасаться переохлаждения и сквозняков – они могут вызвать воспалительные процессы, и, как следствие, серьезные заболевания.

Во второй половине недели могут резко обостриться хронические – прежде всего сердечно-сосудистые – заболевания. Необходимо либо вспомнить все рекомендации, которые на такой случай давал лечащий врач, либо отправиться на прием, пройти обследование и получить необходимые указания, которым придется следовать впредь.

У Близнецов (22.05 – 21.06), Раков (22.06 – 22.07), Дев (24.08 – 23.09) и Козерогов (22.12 – 20.01) в начале недели могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Необходимо отказаться от жирной и жареной пищи, фастфуда и полуфабрикатов. А также алкоголя – все это может стать причиной пищевого отравления.

Ближе к финалу недели представители знаков рискуют получить травму ног – особенно важно беречь бедра, поскольку перелом шейки бедра может стать причиной длительной нетрудоспособности и последующей реабилитации. Поэтому нужно двигаться осторожнее, экстремальными – да и просто силовыми – видами спорта не заниматься, машину на запрещенной скорости не водить.

Весам (24.09 – 23.10), Скорпионам (24.10 – 22.11), Водолеям (21.01 – 18.02) и Рыбам (19.02 – 20.03) в первой половине недели звезды настоятельно рекомендуют провести оздоровительные процедуры за исключением внутренней очистки организма: детокса, диет и голодания.

Во второй половине недели могут дать о себе знать проблемы с зубами. Стоит сразу же посетить стоматолога – тянуть с соответствующими процедурами не следует, процесс может зайти далеко. Если же успеть в короткий срок добежать до клиники и сделать все, что советует врач, о связанных с зубами проблемах удастся забыть надолго.

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