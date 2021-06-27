Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 28 июня – 4 июля: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 28 июня – 4 июля: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть, как их лечить и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 28 июня по 4 июля.

У Овнов (21.03 – 20.04), Львов (23.07 – 21.08), Дев (24.08 – 23.09) и Козерогов (22.12 – 20.01) в начале недели под угрозой могут оказаться печень и почки, поэтому очень важно придерживаться соответствующей диеты. Прежде всего необходимо отказаться от жирной, жареной и тяжелой пищи, а также колбасных изделий, копченостей, консервов, солений и наваристых бульонов, зато вполне можно есть отварной картофель, макароны и разнообразные каши – прежде всего гречневую.

В конце недели здоровье представителей знаков не побеспокоит, но почему бы им не позаботиться о нем самим – не начать вести здоровый образ жизни, больше гулять и отдыхать, правильно питаться, налегая на овощи и фрукты, благо, сейчас как раз их сезон.

Тельцам (21.04 – 21.05), Ракам (22.06 – 22.07), Скорпионам (24.10 – 22.11) и Стрельцам (23.11 – 21.12) в первой половине недели звезды рекомендуют заняться укреплением иммунитета – прежде всего закаливанием, для чего желательно заняться водными процедурами – купаться как в открытых водоемах, так и в бассейне. Правда, при этом крайне важно соблюдать правила гигиены – слишком велик риск подцепить кожную инфекцию, на лечение которой уйдут время и деньги.

Во второй половине недели представителям знаков необходим обратить внимание на свой рацион. Из-з вероятности пищевого отравления им необходимо исключить из меню даже те продукты, которые хотя бы чисто теоретически могут оказаться несвежими – их необходимо без раздумий отправить в мусорное ведро. Необходимо также отказаться от алкогольных напитков и медицинских препаратов, особенно тех, которые не выписывал врач – самолечение сегодня, как, впрочем, и всегда, недопустимо.

Близнецам (22.05 – 21.06), Весам (24.09 – 23.10) Водолеям (21.01 – 18.02) и Рыбам (19.02 – 20.03) в начале недели необходимо обращать внимание на сигналы, которые будет подавать организм. Любая, даже незначительная, боль окажется свидетельством проблем с тем или иным органом, которые нужно заметить на ранней стадии и как можно быстрее принять соответствующие меры – прежде всего обратиться к врачу, который скажет, что делать дальше. А вот заниматься самолечением, выбирая для лечения широко разрекламированные – прежде всего обезболивающие – препараты, категорически не рекомендуется. Так можно загнать недуг вглубь, после чего лечить его будет гораздо сложнее.

В финале недели особого внимания потребует кровеносная система. Укрепить кровеносные сосуды можно прежде всего при помощи специальной диеты, состоящей из продуктов с повышенным содержанием витаминов, витаминных комплексов, здорового образа жизни, народных средств и – в особо сложных случаях – медикаментозных препаратов.

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