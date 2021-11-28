Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 29 ноября – 5 декабря: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 29 ноября – 5 декабря: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть, как их лечить и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 29 ноября по 5 декабря.

Овнам (21.03 – 20.04), Весам (24.09 – 23.10) Скорпионам (24.10 – 22.11) и Стрельцам (23.11 – 21.12) в первой половине недели серьезные проблемы со здоровьем не грозят, что, тем не менее, не значит, что о нем не нужно заботиться. Звезды рекомендуют им заняться очищением организма от шлаков и токсинов: посетить баню или сауну, пропить курс травяных настоек и фиточаев. Также можно – и нужно – больше гулять на свежем воздухе, поститься, голодать и хотя бы на время отказаться от вредных привычек.

Во второй половине недели представителям знаков необходимо всячески избегать перенапряжения – как физического, так и эмоционального. Первое может стать причиной болезней суставов и позвоночника, а также травм и растяжений, второе – обострения сердечно-сосудистых заболеваний, мигреней и бессонницы.

Тельцам (21.04 – 21.05), Ракам (22.06 – 22.07), Козерогам (22.12 – 20.01) и Водолеям (21.01 – 18.02) в начале недели необходимо беречь от повреждений и переохлаждения глаза и уши. Не стоит делать пирсинг, сидеть на сквозняке или под кондиционером, ходить без головного убора и долго работать за компьютером.

Ближе к финалу недели особую осторожность необходимо проявить тем представителям знаков, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Поскольку они могут обостриться, необходимо соблюдать все предписания лечащего врача, а – при возможности – пройти новое медицинское обследование, данные которого позволят уточнить схему лечения.

Близнецам (22.05 – 21.06), Львам (23.07 – 21.08), Девам (22.08 – 23.09) и Рыбам (19.02 – 20.03) в первой половине недели могут докучать суставы – их с большой долей вероятности будет выкручивать и ломить "на погоду". Особенно это коснется тех, у кого есть старые травмы – необходимо заранее принять превентивные меры: начать использовать лечебные мази и таблетки, рекомендованные врачом.

Во второй половине недели представителям знака могут напомнить о себе недуги, связанные с желудочно-кишечным трактом. Нежелательно есть острую, жирную и чересчур сдобренную специями пищу, голодать и сидеть на диете – желудку в частности и организму в целом это может не понравиться. Необходимо готовить исключительную диетическую пищу, которая не станет раздражать слизистую желудка и кишечника.

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