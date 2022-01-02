Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 3-9 января: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 3-9 января: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть, как их лечить и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 3 по 9 января.

Овны (21.03 – 20.04), Львы (23.07 – 21.08), Стрельцы (23.11 – 21.12) и Козероги (22.12 – 20.01) в первой половине недели могут столкнуться с проблемами в работе желудочно-кишечного тракта, что вполне понятно и объяснимо, если учесть обильное новогоднее застолье. Необходимо ограничить употребление вредной – жирной и жареной – пищи, и также выбирать только свежие и полезные продукты – в основном, свежие овощи и фрукты.

Во второй половине недели представителям знаков необходимо обращать внимание на сигналы, которые может подавать организм. Любое, даже самое незначительное, недомогание будет свидетельствовать о существующей проблеме, которую лучше всего решать на начальной стадии.

Тельцам (21.04 – 21.05), Девам (22.08 – 23.09), Скорпионам (24.10 – 22.11) и Водолеям (21.01 – 18.02) в начале недели неприятности со здоровьем в большинстве своем не грозят, но вот чего им будет не хватать для того, чтобы чувствовать себя хорошо, так это свежего воздуха. Необходимо использовать любую возможность для того, чтобы выйти из дома и получить необходимую порцию кислорода.

Ближе к финалу недели из-за вероятности пищевых отравлений звезды рекомендуют представителям знаков проявлять осторожность в выборе продуктов: не покупать еду с подходящим к концу сроком годности, не покупать уличную еду и фастфуд.

Близнецы (22.05 – 21.06), Раки (22.06 – 22.07), Весы (24.09 – 23.10) и Рыбы (19.02 – 20.03) в первой половине недели могут почувствовать, что энергия, необходимая им для жизни и работы, идет на спад. Необходимо принять меры по ее поддержанию: пройти курс массажа, посетить SPA-салон, а лучше всего – на несколько дней отправиться на отдых за город.

Во второй половине недели представителям знаков необходимо обратить внимание на пожелания организма в плане еды – таким образом он сигнализирует о том, чего ему не хватает. Так, жажда молочных и кисломолочных продуктов может свидетельствовать о дефиците кальция, а желание включить в рацион как можно больше морепродуктов – о недостатке йода.

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