Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 30 августа – 5 сентября: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 30 августа – 5 сентября: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть, как их лечить и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 30 августа по 5 сентября.

Тельцам (21.04 – 21.05), Львам (23.07 – 21.08), Стрельцам (23.11 – 21.12) и Рыбам (19.02 – 20.03), особенно тем, у кого есть проблемы с артериальным и внутричерепным давлением, в первой половине недели рекомендуется не переутомляться, учитывать погодные факторы (метеозависимость еще никто не отменял), соблюдать диету и принимать препараты, прописанные лечащим врачом.

Во второй половине недели – особенно ближе к выходным – необходимо внимательно прослушиваться к сигналам, которые будет посылать организм. Любое недомогание в это время может свидетельствовать о начале серьезного заболевания, которое лучше не запускать, а перехватить и лечить на ранней стадии.

Девам (24.08 – 23.09), Овнам (21.03 – 20.04), Близнецы (22.05 – 21.06) и Весам (24.09 – 23.10) в начале недели рекомендуется максимально внимательно и осторожно отнестись к своему здоровью. В это время любое, даже самое незначительное, недомогание может стать началом серьезного заболевания, поэтому необходимо опасаться переохлаждения – ни в коем случае не сидеть на сквозняке, и травм – вывихов, растяжений и перетаскивания тяжестей.

В конце недели представители знаков могут почувствовать слабость, которая будет обусловлена не каким-либо заболеванием, а переутомлением – скорее всего, в последнее время они слишком много работали. Лучшим лекарством против такого недомогания окажутся не лекарства, даже если речь будет идти о гомеопатии, а полноценный отдых – как активный, так и пассивный. В это время показано не только заниматься спортом и гулять на свежем воздухе, но и лежать на любимом диване – главное, чтобы под рукой были хорошие книги, а по телевизору показывали любимые фильмы и сериалы. Необходимо также побольше спать и принимать витамины в любом виде: таблетки и овощи-фрукты будут одинаково полезны.

Козерогов (22.12 – 20.01), Раков (22.06 – 22.07), Скорпионов (24.10 – 22.11) и Водолеев (21.01 – 18.02) в первой половине недели может подвести поджелудочная железа. О хроническом панкреатите речь, скорее всего, пока не идет, но первые его признаки вполне могут дать о себе знать. Самое важное, что нужно сделать в это время, – соблюдать диету, исключив из нее вредные продукты – жирное, жареное и мясное, и перейти на блюда, приготовленные на пару. Важно также категорически отказаться от фастфуда. Не стоит употреблять лекарственные препараты – они могут стать причиной отравления, поэтому имеет смысл заменить их гомеопатией.

Во второй половине недели необходимо установить категорическое табу на физическое перенапряжение – ни в коем случае нельзя поднимать и переносить тяжести и ставить рекорды в тренажерном зале. В это время также важно отказаться от алкоголя, поскольку он может стать причиной психических расстройств, и ограничить прием лекарственных препаратов – они не только не вылечат старые заболевания, но и спровоцируют новые.

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