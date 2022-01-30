Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 31 января – 6 февраля: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 31 января – 6 февраля: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть, как их лечить и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 31 января по 6 февраля.

Овнам (21.03 – 20.04) Львам (23.07 – 21.08), Скорпионам (24.10 – 22.11) и Козерогам (22.12 – 20.01) в первой половине недели здоровье может преподнести неприятный сюрприз, связанный с перепадами давления: головную боль, тошноту, головокружения. Без обезболивающих и нормализующих давление препаратов представителям знаков никак не обойтись, но принимать необходимо только те препараты, которые прописал лечащий врач. Заниматься самолечением и принимать средства народной медицины категорически не рекомендуется – они не только не облегчат, но и, напротив, ухудшат их состояние.

Во второй половине недели необходимо внимательно отнестись к состоянию пищеварительного тракта вообще и желудка – в частности. Звезды рекомендуют им не переедать, не злоупотреблять жирной, тяжелой и жареной пищей – лучше всего сесть на диету и попоститься, отказавшись от мяса и алкоголя. Как уличная еда, так и полуфабрикаты должны оказаться под запретом. Велика также вероятность отравления, поэтому важно следить за свежестью продуктов.

Тельцы (21.04 – 21.05), Близнецы (22.05 – 21.06), Водолеи (21.01 – 18.02) и Рыбы (19.02 – 20.03) – особенно те, представители знаков, у которых есть проблемы с психикой, в начале недели могут почувствовать, что темная энергия этого времени давит им на психику. Результатом этого станут истерики, панические атаки и мании, от которых крайне сложно будет избавиться. Если в аптечке хранятся лекарства, которые можно принять в таких случаях, то необходимо это сделать, в особенно сложных случаях имеет смысл обратиться к врачу.

В конце недели необходимо соблюдать осторожность в отношении нижней части ног: икр, голеней, лодыжек и ступней. Велика вероятность вывихов и переломов, поэтому ходить нужно аккуратно, по возможности не бегать и носить удобную обувь. В случае травмы, даже если на первый взгляд она покажется несерьезной, лучше сразу обратиться в травмпункт.

У Раков (22.06 – 22.07), Дев (22.08 – 23.09), Весов (24.09 – 23.10) и Стрельцов (23.11 – 21.12) в первой половине недели могут обостриться хронические – в основном сердечно-сосудистые – заболевания. При первых же их симптомах важно вспомнить рекомендации лечащего врача и экстренно принять необходимые меры, предназначенные для таких случаев. Еще лучше – обратиться в поликлинику и уточнить схему лечения, возможно, в нее уже пора внести уточнения.

Во второй половине недели – особенно ближе к выходным – необходимо внимательно прослушиваться к сигналам, которые будет посылать организм. Любое недомогание в это время может свидетельствовать о начале серьезного заболевания, которое лучше не запускать, а перехватить – и лечить – на ранней стадии.

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