Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 4-10 октября: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 4-10 октября: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть, как их лечить и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 4 по 10 октября.

Овнам (21.03 – 20.04), Близнецам (22.05 – 21.06), Львам (23.07 – 21.08) и Козерогам (22.12 – 20.01) в первой половине недели могут досаждать хронические заболевания, поэтому очень важно соблюдать все указания, данные лечащим врачом – тем, кто испытывает серьезное недомогание в течение жизни, не стоит отказываться от лекарств, которые они должны употреблять на постоянной основе.

Во второй половине недели звезды настоятельно рекомендуют обратить внимание на свой пищевой рацион – излишества, как, впрочем, и вредные продукты могут спровоцировать проблемы со здоровье, так что лучше – хотя бы на время – сесть на диету или попоститься: организм скажет спасибо за заботу.

Тельцам (21.04 – 21.05), Стрельцам (23.11 – 21.12), Водолеям (21.01 – 18.02) и Рыбам (19.02 – 20.03) в начале недели здоровье принести неприятных сюрпризов не должно, но это не значит, что им не надо о нем заботиться. Особенно стоит сказать о тех представителях знаков, которых беспокоит зрение. Возможно, пришло время пройти консультацию у офтальмолога и получить его рекомендации относительного того, как быть дальше: выписать очки или назначить лечение.

В финале недели особого внимания потребует кровеносная система. Укрепить сосуды можно прежде всего при помощи специальной диеты, состоящей из продуктов с повышенным содержанием витаминов, таблетированных витаминных комплексов, здорового образа жизнь, народных средств и – в особо сложных случаях – медикаментозных препаратов.

Ракам (22.06 – 22.07), Девам (24.08 – 23.09), Весам (24.09 – 23.10) и Скорпионам (24.10 – 22.11) необходимо остерегаться болезней, которые могут дать о себе знать в первой половине недели – они могут иметь затяжной характер, поэтому важно не медлить и начать их лечение сразу же, как говорится, по горячим следам.

Во второй половине недели представители знаков смогут значительно улучшить свое самочувствие при помощи целебных свойств обычной воды. В течение дня рекомендуется пить как можно больше чистой негазированной воды, а по вечерам – принимать ванну с морской солью или отваром трав.

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