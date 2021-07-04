Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 5-11 июля: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 5-11 июля: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть, как их лечить и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 5 по 11 июля.

Овнам (21.03 – 20.04), Львам (23.07 – 21.08), Стрельцам (23.11 – 21.12) и Рыбам (19.02 – 20.03) в первой половине недели необходимо опасаться обострения хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых – в таком случае необходимо вспомнить о первостепенных мерах противодействия недугу, которые в свое время прописал лечащий врач. Важно также провести чистку организма от шлаков, для чего в рацион необходимо ввести как можно больше овощей и фруктов – благо, летнее время этому благоволит.

Во второй половине недели возможны проблемы с артериальным давлением, которое даст о себе знать головными болями, головокружениями, тошнотой и слабостью. Звезды не рекомендуют сразу же хвататься за таблетки – возможно, достаточно будет просто отдохнуть в прохладном помещении в тишине и покое. Если, несмотря на все принятые меры, без медикаментов никак нельзя будет обойтись, принимать нужно только те, что прописал врач (руководствоваться рекламой не стоит) и не превышать назначенную дозировку.

Тельцам (21.04 – 21.05), Девам (24.08 – 23.09), Скорпионам (24.10 – 22.11) и Козерогам (22.12 – 20.01) в начале недели необходимо соблюдать осторожность во время занятий спортом, да и вообще физическая активность для них в это время противопоказана: не стоит делать резкие движения и поднимать тяжести – слишком велика вероятность серьезных травм и растяжений.

В финале недели представителям знаков – особенно тем, кто страдает от перепадов артериального давления, – необходимо соблюдать повышенную осторожность: не заниматься тяжелой физической работой, не находится долгое время на открытом солнце, не переедать (особенно небезопасна тяжелая и жареная мясная пища), придерживаться режима дня и диеты.

У Близнецов (22.05 – 21.06), Раков (22.06 – 22.07), Весов (24.09 – 23.10) и Водолеев (21.01 – 18.02) в первой половине недели внезапно могут также разболеться зубы, в таком случае необходимо немедленно обратиться к врачу – запускать воспалительный процесс нельзя. Правда, удалять зубы звезды не рекомендуют – делать это можно только в том случае, если другого выхода не будет.

Головная боль, которую представители знака могут почувствовать во второй половине недели, скорее всего, будет связана с переутомлением, поэтому звезды настоятельно рекомендуют просто отдохнуть – благо, на дворе выходные. Если недомогание затянется, необходимо обратиться к врачу, но ни в коем случае не заниматься самолечением и не прибегать к народной медицине – этим можно сделать только хуже.

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