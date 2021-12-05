Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 6-12 декабря: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 6-12 декабря: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть, как их лечить и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 6 по 12 декабря.

Овны (21.03 – 20.04), Львы (23.07 – 21.08), Стрельцы (23.11 – 21.12) и Козероги (22.12 – 20.01) в первой половине недели могут столкнуться с резко подступившей усталостью, слабостью, головокружениями и головными болями. Скорее всего, такое недомогание связано с сильным переутомлением, поэтому не стоит сразу же начинать пить таблетки – для начала надо дать организму возможность как следует отдохнуть – например, ввести в обиход детсадовский "дневной сон" и пораньше ложиться спать вечером, а уже через два-три дня, если его не удастся одолеть, обратиться к врачу.

Во второй половине недели представителям знака необходимо соблюдать максимальную осторожность: не переохлаждаться, одеваться по погоде, не переутомляться. Силы организма серьезно истощены, поэтому чем больше они будут беречь себя от разного рода негативных факторов, тем меньше у них шансов заболеть.

Тельцам (21.04 – 21.05), Ракам (22.06 – 22.07), Весам (24.09 – 23.10) и Водолеям (21.01 – 18.02) в начале недели особые проблемы со здоровьем не грозят, тем важнее для них позаботиться о хорошем состоянии своего организма: например, посетить диетолога, который поможет составить план питания на ближайшее время, записаться на курс массажа или пройти первый сеанс у мануального терапевта, который "поставит на место" сместившиеся позвонки.

Ближе к финалу недели звезды советуют представителям знаков прислушиваться к подсказкам, которые будет давать им организм. Это касается как даже незначительной боли, так и пищевых предпочтений. В первом случае удастся предотвратить возможное заболевание, во втором – обеспечить организм необходимыми ему витаминами и микроэлементами.

Близнецам (22.05 – 21.06), Девам (22.08 – 23.09), Скорпионам (24.10 – 22.11) и Рыбам (19.02 – 20.03) в первой половине недели звезды советуют посетить врача, даже если крайней необходимости в этом нет. Профилактику пока еще никто не отменял, поэтому почему бы заранее не позаботиться о состоянии своего организма. Неплохо также получить направление на полное медицинское обследование и пройти его на нынешней неделе – возможно, так удастся избежать неприятного заболевания, захватив его на ранней стадии развития.

Вторая половина недели – благоприятное время для того, чтобы провести несколько сеансов ароматерапии и записаться в спортзал. Главное, не оставлять занятий спортом даже тогда, когда будет казаться, что без них вполне можно обойтись – на самом деле это не так: организм постоянно нуждается в физической нагрузке, даже если речь идет о небольшой их интенсивности.

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