Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 6-12 сентября: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 6-12 сентября: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть, как их лечить и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 6 по 12 сентября.

Овнам (21.03 – 20.04), Близнецам (22.05 – 21.06), Весам (24.09 – 23.10) и Рыбам (19.02 – 20.03) в первой половине недели здоровье может преподнести неприятный сюрприз – велика вероятность головных болей, головокружений и общей слабости организма. Бороться с этими симптомами необходимо при помощи лекарств, которые прописал врач – самолечение категорически противопоказано, оно может принести больше вреда, чем пользы.

Во второй половине недели здоровье, скорее всего, не побеспокоит представителей знаков, что, впрочем, не означает, что на него не стоит обращать внимания. Даже если ничего не болит, желательно заниматься профилактикой – прежде всего вести здоровый образ жизни, больше гулять и отдыхать, изменить рацион, отказавшись от мяса и сделав упор на овощи и фрукты. И заниматься спортом.

У Тельцов (21.04 – 21.05), Львов (23.07 – 21.08), Скорпионов (24.10 – 22.11) и Водолеев (21.01 – 18.02) в начале недели могут возникнуть проблемы с психикой, чем они будут обязаны тяжелой энергетикой этого времени. Разумеется, прежде всего это почувствуют на себе люди, страдающие от нервных болезней, но пострадать могут и те, кто абсолютно здоров. Приступы паники и истерики необходимо купировать при помощи успокоительных средств, но без рекомендации врача стоит принимать только что-нибудь совершенно безобидное – валерьянку или пустырник.

Ближе к финалу недели представителям знаков необходимо обратить особое внимание на свежесть и качество употребляемых продуктов – из-за большой вероятности пищевого отравления можно несколько дней проваляться в постели. Звезды рекомендуют есть только домашнюю пищу, срок годности которой не превышает одних суток, исключить фастфуд и газированные напитки – лучше заменить их травяными чаями.

У Раков (22.06 – 22.07), Дев (24.08 – 23.09), Стрельцов (23.11 – 21.12) и Козерогов (22.12 – 20.01) в первой половине недели возможно обострение хронических заболеваний. Чтобы это не привело к неприятным последствиям, необходимо вспомнить о данных лечащим врачом рекомендациях и тщательное их придерживаться – принимать лекарства, больше гулять, соблюдать режим дня и правильно питаться.

Во второй половине недели необходимо обратить особое внимание на состояние сердечно-сосудистой системы. Не стоит делать того, что может повысить артериальное давление – принимать близко к сердцу происходящие события, курить, употреблять алкоголь, включать в рацион пересоленную пищу и проводить много времени на солнце.

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