Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 7-13 февраля: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 7-13 февраля: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть, как их лечить и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 7 по 13 февраля.

Овны (21.03 – 20.04), Девы (22.08 – 23.09), Стрельцы (23.11 – 21.12) и Козероги (22.12 – 20.01) – особенно те, кто страдает от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов дыхания – в первой половине недели могут почувствовать, что их самочувствие ухудшается. С обострением недугов нужно бороться по заранее прописанной лечащим врачом схеме, а еще лучше – пройти дополнительное обследование и скорректировать ее. Не стоит забывать и о здоровом образе жизни: в это время важно правильно питаться, заниматься посильными видами спорта, больше гулять на свежем воздухе и не переутомляться.

Во второй половине недели состояние здоровья представителей знака значительно улучшится, но – чтобы впоследствии оно снова не ухудшилось – желательно отказаться от вредных привычек – прежде всего курения.

Тельцам (21.04 – 21.05), Львам (23.07 – 21.08), Весам (24.09 – 23.10) и Скорпионам (24.10 – 22.11) в начале недели звезды не обещают особых проблем со здоровьем, но это не значит, что о нем не надо заботиться. Во-первых, им рекомендуется повысить физическую активность, что должно благотворным образом повлиять как на физическое состояние, так и на самочувствие. Во-вторых, необходимо проявлять максимальную осторожность по отношению к продуктам питания, которые должны быть только свежими и качественными, а также лекарствам и алкоголю – ими лучше не злоупотреблять.

Ближе к финалу недели возможно обострение – или появление новых – женских болезней. Не стоит медлить с их лечением – лучше сразу обратить к врачу и получить четкие инструкции относительно того, какие меры принимать. Если соблюсти все рекомендации, очень скоро от болезни не останется и следа.

Близнецам (22.05 – 21.06), Ракам (22.06 – 22.07), Водолеям (21.01 – 18.02) и Рыбам (19.02 – 20.03), страдающим от недугов, связанных с желудочно-кишечным трактом, рекомендуется сесть на детокс-диету или провести лечебное голодание, чтобы очистить организм от скопившихся шлаков и токсинов.

Во второй половине недели представителям знака следует особое внимание обратить на состояние позвоночника – не рекомендуется поднимать тяжести, делать резкие движения и переохлаждать спину на сквозняках. Поэтому о занятиях спортом и посиделках на уличных скамейках или нахождении в холодных помещениях лучше отказаться.

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