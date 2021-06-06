Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 7–13 июня: кому на что обратить внимание

Звезды рассказывают о том, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание.

Какими недугами можно заболеть, как их лечить и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 7 по 13 июня.

Овнам (21.03 – 20.04), Козерогам (22.12 – 20.01), Водолеям (21.01 – 18.02) и Рыбам (19.02 – 20.03) в первой половине недели из-за серьезной вероятности пищевого отравления стоит обратить пристальное внимание на качество и свежесть употребляемых продуктов, по возможности перейти на постное меню, а также исключить из рациона вредную пищу – жирные и жареные блюда, а также алкоголь. В это время также необходимо отказаться от богатых крахмалом овощей и фруктов – кукурузы, свеклы, моркови, картофеля, яблок, инжира и бананов.

Во второй половине недели представителям знака не стоит посещать врачей без крайней на то необходимости и делать любые медицинские манипуляции – вместо пользы они могут принести вред. Из-за возможных проблем с желудочно-кишечным трактом, вероятных в это время, не стоит садиться на диету или резко менять систему питания – желаемого результата от них ждать не приходится.

Тельцам (21.04 – 21.05), Близнецам (22.05 – 21.06), Ракам (22.06 – 22.07) и Львам (23.07 – 21.08) в начале недели необходимо бережно относиться к ногам – особенно нижней их части, поскольку, к сожалению, велика вероятность вывихов, растяжений и переломов. Звезды настоятельно рекомендуют носить удобную обувь – лучше всего спортивную, а также ходить спокойным шагом, ни в коем случае не бегать.

Ближе к концу недели звезды советуют представителям знака отдохнуть на природе – лучше всего на загородной даче, где свежий воздух поможет восстановить иссякающие физические силы.

Девам (24.08 – 23.09), Весам (24.09 – 23.10), Скорпионам (24.10 – 22.11) и Стрельцам (23.11 – 21.12) в первой половине недели желательно задуматься о состоянии кровеносной и лимфатической систем, из-за чего представители знака могут испытывать усталость и нервное напряжение. Снять его поможет сеанс лечебного массажа или курс SPA-процедур, которые желательно сделать в это время.

Во второй половине недели представители знака могут столкнуться с обострением хронических заболеваний, прежде всего – сердечно-сосудистых. При первых же их симптома, необходимо обратиться к лечащему врачу и тщательно придерживаться его рекомендаций. Помимо этого, нужно принимать и другие меры: больше отдыхать, чаще гулять на свежем воздухе и придерживаться диеты.

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