Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 8-14 ноября: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 8-14 ноября: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть, как их лечить и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 8 по 14 ноября.

Овнам (21.03 – 20.04), Тельцам (21.04 – 21.05), Девам (22.08 – 23.09) и Скорпионам (24.10 – 22.11) в первой половине недели серьезные проблемы со здоровьем не грозят, однако им необходимо обращать внимание на сигналы, которые будет подавать им организм. Особенно это касается питания, поэтому необходимо учитывать "высказанные" пожелания и следовать им. Так, если человеку хочется разного рода копченых продуктов, это значит, что ему не хватает хорошего холестерина, а тяга к жирной пище говорит о недостатке кальция. Поскольку названные выше продукты являются вредными для организма, то – в случае с холестерином – их можно заменить авокадо, красной рыбой, оливками и орехами, а в случае с кальцием – сыром, кунжутом и капустой брокколи.

Во второй половине недели особенно осторожными – и внимательными к состоянию своего здоровья – следует быть тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Необходимо соблюдать все предписания лечащего врача, а – при возможности – пройти новое медицинское обследование, данные которого позволят уточнить схему лечения.

Близнецам (22.05 – 21.06), Ракам (22.06 – 22.07), Стрельцам (23.11 – 21.12) и Козерогам (22.12 – 20.01) в начале недели стоит опасаться пищевых отравлений, поэтому им необходимо употреблять в пищу только свежие и качественные продукты, просрочка даже в один день чревата для них серьезными последствиями. Что же до фастфуда, уличной еды и алкоголя, то они в это время попадают под категорический запрет.

Ближе к концу недели представителям знака могут напомнить о себе недуги, связанные с желудочно-кишечным трактом. Нежелательно есть острую, жирную и чересчур сдобренную специями пищу, голодать и сидеть на диете – желудку в частности и организму в целом это может не понравиться. Необходимо готовить исключительную диетическую пищу, которая не станет раздражать слизистую желудка и кишечника.

Львам (23.07 – 21.08), Весам (24.09 – 23.10), Водолеям (21.01 – 18.02) и Рыбам (19.02 – 20.03) в первой половине недели необходимо обратить внимание на сигналы организма, которые он будет посылать в виде боли в той или иной его части. Даже незначительный – почти незаметный – болевой симптом может свидетельствовать о серьезном заболевании, которое, как известно, лучше захватить и "изгнать" из организма на начальной стадии.

Во второй половине недели представителям знака необходимо обратить внимание состояние органов дыхания – велика вероятность инфекций верхних дыхательных путей.

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