Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 9-15 августа: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 9-15 августа: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть, как их лечить и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 9 по 15 августа.

Овнам (21.03 – 20.04), Близнецам (22.05 – 21.06), Стрельцам (23.11 – 21.12) и Рыбам (19.02 – 20.03), по мнению звезд, в первой половине недели серьезные заболевания не грозят, но это не значит, что на состояние здоровья можно не обращать внимания. Напротив, необходимо тщательно следить за малейшими колебаниями самочувствия и при малейшем отклонении обязательно обращаться к врачу. Дело в том, что любая болезнь, начавшаяся в этот день, может иметь серьезные последствия, поэтому не стоит давать ей разыграться – лучше задавить недуг в зародыше.

Ближе к финалу недели состояние здоровья стабилизируется – особых проблем с ним быть не должно. Если же все-таки представители знака почувствуют какое-то недомогание, оно будет свидетельствовать не о болезнях, а об усталости, потому и бороться с ним необходимо соответствующим образом – отдыхом.

Тельцам (21.04 – 21.05), Львам (23.07 – 21.08), Девам (24.08 – 23.09) и Скорпионам (24.10 – 22.11) в силу их активности и полного отсутствия усидчивости – стоит опасаться травм, которые они могут получить, занимаясь спортом, поднимая тяжести или просто проявляя неосторожность – можно, например, поскользнуться на мокром полу или, оступившись, подвернуть ноги. К счастью, избежать всех этих проблем довольно легко, необходимо всего лишь соблюдать максимальную осторожность и потенциально опасное время пройдет незаметно.

Ближе к финалу недели необходимо внимательно прислушиваться к сигналам, которые будет посылать организм. Так, если где-то кольнуло, екнуло или защемило, не стоит от этого отмахиваться – лучше сразу же обратиться к врачу.

Ракам (22.06 – 22.07), Весам (24.09 – 23.10), Козерогам (22.12 – 20.01) и Водолеям (21.01 – 18.02) в первой половине недели важно следить за количеством употребляемой жидкости. С одной стороны, она может вызвать отеки, свидетельствующие о том, что в организме что-то не в порядке. С другой – большое количество выпитых напитков, даже если речь идет всего лишь о воде, приведет к переизбытку жидкости во внутренних органах и, как следствие, новым заболеваниям. В любом случае, пить в это время нужно как можно меньше.

Во второй половине недели особых проблем со здоровьем у представителей знака не предвидится, но это не значит, что они не должны заботиться о себе. Нынешнее время идеально подходит для занятий спортом – прежде всего плавания, а также массажа, сеансов ароматерапии, избавления от вредных привычек. Чем больше времени и внимания они уделят своему телу в эти дни, тем лучше будут чувствовать себя в ближайшем будущем.

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