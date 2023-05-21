Гороскоп финансов на 22-28 мая: кому из знаков Зодиака звезды обещают богатство

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 22 по 28 мая?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Нынешняя неделя благоприятна для покупки недвижимости, особенно если представители знака давно собирались приобрести дом или квартиру своей мечты – теперь им в этом наконец-то повезет.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Не самое лучшее время для того, чтобы брать деньги в долг: вернуть их будет далеко не так просто, как кажется, поэтому нужно постараться обойтись своими силами, тем более, что это не так уж и сложно.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Даже если на банковской карточке числится солидная сумма, бездумно тратить деньги все-таки не стоит: неизвестно, когда поступят следующие выплаты, поэтому доля разумной экономии не помешает.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Крупные покупки на этой неделе лучше не делать – они, несмотря на серьезные затраты, не оправдают ожиданий: скорее всего, качество приобретенного окажется низким, поэтому прослужат они недолго.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

К финансовым предложениям, которые могут поступить в это время, необходимо отнестись максимально осторожно: велика вероятность того, что, согласившись, представители знака не приобретут, а проиграют.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

К задержкам и проволочкам в отношении зарплатных выплат, необходимо отнестись спокойно – они не будут длительными, поэтому расстраиваться и паниковать не стоит, нужно просто немного подождать.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Тем, кто давно собирался приступить к реализации глобального и, что немаловажно, прибыльных проектов, самое время приступить к работе над ними – условия для этого сложатся максимально благоприятно.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

На работе нежелательно гнаться за всеми «зайцами» сразу, секрет профессионального – а, значит, и финансового успеха – представителей знака будет состоять в умении, не отвлекаясь, бить в одну точку.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Представители знака на собственном опыте смогут убедиться в том, как работает закон бумеранга: оказав материальную помощь тем, кто в ней нуждается, они практически сразу получат прибыль сами.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Звезды настоятельно рекомендуют представителям знака пообщаться с начальством на тему финансов: в это время оно будет благосклонно и, немного поколебавшись, согласиться повысить им зарплату.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Успех на этой неделе будет ждать не тех, кто «пришел, увидел, победил», а представителей знака, не боящихся кропотливой и монотонной работы: именно она принесет ожидаемый финансовый результат.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Приступая к работе над профессиональным проектом, не стоит ждать моментального финансового результат: его удастся получить не сразу, зато и сумма будет такой, о какой представители знака не могли и мечтать.

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