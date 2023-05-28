Гороскоп финансов на 29 мая – 4 июня: кому из знаков Зодиака звезды обещают богатство

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 29 мая по 4 июня?
Овен (21.03 – 20.04)
Финансовый гороскоп для Овнов на неделю
В финансовом плане стоит сосредоточиться на решении мелких вопросов – они окажутся удачными, а вот от крупных стоит пока воздержаться – вместо прибыли они могут привести к денежным потерям.
Телец (21.04 – 21.05)
Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю
Нежелательно принимать важные решения, касающиеся финансовых вопросов: в них можно допустить досадную ошибку, которая приведет к проблемам, так что лучше отложить этот процесс до следующей недели.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю
Не отказывайтесь от возможности побаловать себя приятным приобретением – даже будучи недорогим, она способно поднять настроение, а это именно то, что нужно в наше – не самое простое – время.
Рак (22.06 – 22.07)
Финансовый гороскоп для Раков на неделю
Наступающая неделя – не самое лучшее время для траты средств, особенно если речь идет о незапланированных покупках: с большой долей вероятности деньги окажутся выброшенными на ветер.
Лев (23.07 – 21.08)
Финансовый гороскоп для Львов на неделю
К сомнительному предложению хорошо заработать, совершенно при этом не напрягаясь, необходимо отнестись осторожно: скорее всего, речь будет идти об опасной мошеннической схеме.
Дева (22.08 – 23.09)
Финансовый гороскоп для Дев на неделю
Звезды рекомендуют не рисковать имеющимися средствами: даже покупка лотерейных билетов, если вовремя не остановиться, может проделать солидную дыру в бюджете.
Весы (24.09 – 23.10)
Финансовый гороскоп для Весов на неделю
Не стоит принимать участие в деловых переговорах – к ожидаемому результату они все равно не приведут, а драгоценное время отнимут, зато заключать финансовые сделки можно и нужно
Скорпион (24.10 – 22.11)
Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю
Прежде чем подписать любой финансовый документ, необходимо внимательно его прочитать – а особенно ту его часть, текст которой напечатан мелким шрифтом – там может крыться досадная оопечатка.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю
Неожиданная прибыль (выплата гонорара или возврат долга), которую можно получить на этой неделе, не будет означать, что зеленый свет загорится и для других финансовых операций.
Козерог (22.12 – 20.01)
Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю
Профессиональные идеи, которые придут вам в голову, необходимо запоминать, а еще лучше – фиксировать: они принесут не только похвалу начальства, но и материальную прибыль.
Водолей (21.01 – 18.02)
Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю
Не стоит переживать из-за сорвавшегося внезапно контракта или нарушения договоренностей: скорее всего, таким способом судьба готовит представителей знака к гораздо более серьезной и, что немаловажно,
Рыбы (19.02 – 20.03)
Финансовый гороскоп для Рыб на неделю
Время благоприятно для покупки и продажи недвижимости, но осуществлять сделки нужно только в случае тщательной их подготовки: на спонтанность лучше не рассчитывать – слишком велик риск убытков.
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