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Гороскоп финансов на неделю 12-18 октября: кого из знаков ждет прибыль
Финансы играют немаловажную — а порой и первостепенную — роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.
Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — 12-18 октября?
Овен
Решив экономить, не стоит доходить в этом вопросе до абсурда: скупая товары по акциям, можно легко выбиться из бюджета, потеряв в результате м гораздо больше, чем изначально планировалось сберечь.
Телец
Соглашаться на участие в важном профессиональном проекте с серьезными финансовыми последствиями можно только пребывая в полной уверенности что сил — как физических, так и моральных — хватит надолго время.
Близнецы
Не стоит брать на себя сразу несколько сложных профессиональных проектов: сил и времени на них может не хватить, и, как следствие, вероятность хорошего заработка обернется досадными потерями.
Рак
Получив предложение сменить нынешнюю должность на новую, более высоко облаиваемую, очень важно хорошо подумать: она может таить в себе неприятные «подводные камни», незаметные на первый взгляд.
Лев
Желание испытать свои силы в новой — интересной, но неопробованной — профессиональной деятельности потребует доли риска, которая вполне может негативно отразиться на материальном положении.
Дева
Возможное — совершенно неожиданное — увольнение с нынешнего места работы нужно воспринимать не как крах всех надежд и серьезную трагедию, а как прекрасную возможность открыть новые профессиональные горизонты.
Весы
Прежде чем окончательно закрыть свой бизнес как бесперспективный, стоит еще раз хорошо подумать о том, все ли факторы преуспевания были учтены — возможно, существуют реальные и действенные способы перезагрузки.
Скорпион
Не стоит прода вать недвижимость, не убедившись в том, что сейчас за нее можно получить хорошую цену, иначе в самом скором времени представители знака рискую пожалеть о том, как сильно они продешевили.
Стрелец
Затевая ремонт в доме или квартире, не стоит экономить на строительных материалах, иначе на собственном опыте придется убедиться в справедливости грустной поговорки о том, что скупой платит дважды.
Козерог
Помнить о необходимости соблюдать режим труда и отдыха представителям этого знака важно помнить всегда, но на этой неделе — особенно: полноценный отдых позволит плодотворно поработать и хорошо заработать.
Водолей
Успешными в финансовом отношении станут только те, кто сможет работать планомерно и поступательно — хватаясь за несколько профессиональных проектов сразу, представители знака, скорее всего, ничего не успеют сделать.
Рыбы
Собираясь откладывать деньги, очень важно поставить перед собой правильную цель: копить надо не на «черный день», как это бывает принято, а исключительно на «светлое будущее» — это даст нужный результат.
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