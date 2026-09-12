Гороскоп финансов на неделю 14-20 сентября: сентября: кого из знаков ждет прибыль

Деньги / © Associated Press

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Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.

Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — 14-20 сентября?

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Овен

Прежде чем что-то приобрести необходимо уяснить, действительно ли эта вещь необходима предстаивтелям знака или без нее вполне можно обойтись, иначе любая мелочь будет казаться неоправданной тратой денежных средств.

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Телец

Принимая предложение перейти на новое место работы, необходимо побольше узнать об организации, которая хочет видеть представителей знака в числе своих сотрудников. — осторожность сейчас не помешает и.

Близнецы

Время благоприятно для решения любых любые — от самых крупных до самых незначительных — финансовых вопросов: денежные операции уже в самое ближайшее время они принесут серьезные дивиденды.

Рак

Идеи, которые в это время придут в голову, могут оказаться перспективными в финансовом отношении, поэтому необходимо сразу же — в момент озарения — зафиксировать все придуманное, а на затем спокойно разобраться с ними.

Лев

Главным условием успешной работы — и, как следствие, приятной зарплаты — станет умение сосредоточиться на одной, самой главной, цели и работать только на ее достижение, не отвлекаясь на посторонние занятия.

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Дева

На то, что в финансовом отношении все сложится само по себе в это время рассчитывать не приходится: любого материального результата нужно будет достигать упорным и нелегким трудом, другого пути пока не существует.

Весы

К финансовым сделкам, возможным на этой неделе, необходимо относиться с максимальной осторожностью — слишком велика вероятность стать жертвой аферистов или мошенников, а это приведет к потере средств.

Скорпион

Представителям знака необходимо задуматься о творчестве, как о второй — а в перспективе, возможно, и первой, бюджетообразующей — работе, которая будет приносить куда более солидный доход, чем их нынешняя профессия.

Стрелец

Время, когда звезды не только не отговаривают от разумного риска, но и рекомендуют его — лавное, хорошо к подготовиться к такого рода операциям, тщательно просчитав все существующие факторы и последствия.

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Козерог

Приступая к реализации нового финансового проекта, представителям знака крайне важно взвесить свои силы: их должно хватить на продолжительную дистанцию, а иначе — чтобы не тратить время зря — не стоит его начинать.

Водолей

Важно остерегаться мошенников: обмануть представителей знака попытаются как незнакомые, так и — что окажется особенно обидным — близкие и даже родные люди, попавшие в сложную финансовую ситуацию.

Рыбы

Нынешняя неделя — не самое благоприятное время для любых финансовых операций: слишком велика вероятность досадной ошибки, из-за которой неожиданные потери значительно превзойдет планируемую доходы.

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