Гороскоп финансов на неделю 16-22 ноября: кого из знаков ждет прибыль

Деньги / © Associated Press

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Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится.

Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — 16-22 ноября?

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Овен

Звезды не советуют переносить свой прошлый — негативный — финансовый опыт нв нынешние обстоятельства: на этот раз все сложится удачно, особенно, если сознательно не программировать себя на негатив.

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Телец

Прежде чем взяться за работу над новым — перспективным в финансовом отношении — проектом, необходимо тщательно взвесить свои силы: будет обидно, если из-за их нехватки работу придется бросить на полпути.

Близнецы

Любые профессиональные идеи, которые могут прийти в голову предстаивтелям знака в это время, имеют блестящие — в том числе, и финансовые — перспективы, поэтому не стоит ими пренебрегать.

Рак

От любых финансовых сделок, даже если на первый взгляд они покажутся незначительными, лучше отказаться: слишком велик риск недооценить их, что, в свою очередь, приведет к материальным потерям.

Лев

С деньгами необходимо обращаться максимально осторожно: соблазн потратить больше, чем представители знака могут себе позволить, легко поставит их в стесненные финансовые обстоятельства.

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Дева

Добиться профессионального — и финансового — успеха удастся только тем представителям знака, которые заранее тщательно подготовят и распланируют все свои действия — импровизация не пройдет.

Весы

Тем представителям знака, которые давно подумывали о важной, но дорогостоящей покупке, пришло время сделать этот решительный шаг: все, приобретенное на этой неделе, прослужит долго из-за высокого качества.

Скорпион

На предложение занять новую должность можно — после непродолжительного раздумья — отвечать согласием: это позитивно скажется не только на карьере, но и на финансовом положении.

Стрелец

Наступает благоприятное время для продажи и покупки недвижимости — правда, тем, кто собирается это сделать, следует поторопиться: уже на следующей неделе обстоятельства изменятся не в лучшую сторону.

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Козерог

Прежде чем подписать документ, имеющий важные финансовые последствия, необходимо внимательно изучить его содержимое — особенно ту его часть, которая напечатана мелким — нечитабельным — шрифтом.

Водолей

Неделя благоприятна для улаживания любых финансовых вопросов: заключения договоров и сделок, которые в перспективе должны принести прибыль, оформления кредитов и займов — их удастся быстро вернуть.

Рыбы

К любым финансовым сделкам, изначально запланированным на это время, необходимо отнестись с осторожностью, а еще лучше — если выдастся такая возможность, перенести их на более благоприятный период.

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