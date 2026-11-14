- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 83
- Время на прочтение
- 2 мин
Гороскоп финансов на неделю 16-22 ноября: кого из знаков ждет прибыль
Финансы играют немаловажную — а порой и первостепенную — роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится.
Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — 16-22 ноября?
Овен
Звезды не советуют переносить свой прошлый — негативный — финансовый опыт нв нынешние обстоятельства: на этот раз все сложится удачно, особенно, если сознательно не программировать себя на негатив.
Телец
Прежде чем взяться за работу над новым — перспективным в финансовом отношении — проектом, необходимо тщательно взвесить свои силы: будет обидно, если из-за их нехватки работу придется бросить на полпути.
Близнецы
Любые профессиональные идеи, которые могут прийти в голову предстаивтелям знака в это время, имеют блестящие — в том числе, и финансовые — перспективы, поэтому не стоит ими пренебрегать.
Рак
От любых финансовых сделок, даже если на первый взгляд они покажутся незначительными, лучше отказаться: слишком велик риск недооценить их, что, в свою очередь, приведет к материальным потерям.
Лев
С деньгами необходимо обращаться максимально осторожно: соблазн потратить больше, чем представители знака могут себе позволить, легко поставит их в стесненные финансовые обстоятельства.
Дева
Добиться профессионального — и финансового — успеха удастся только тем представителям знака, которые заранее тщательно подготовят и распланируют все свои действия — импровизация не пройдет.
Весы
Тем представителям знака, которые давно подумывали о важной, но дорогостоящей покупке, пришло время сделать этот решительный шаг: все, приобретенное на этой неделе, прослужит долго из-за высокого качества.
Скорпион
На предложение занять новую должность можно — после непродолжительного раздумья — отвечать согласием: это позитивно скажется не только на карьере, но и на финансовом положении.
Стрелец
Наступает благоприятное время для продажи и покупки недвижимости — правда, тем, кто собирается это сделать, следует поторопиться: уже на следующей неделе обстоятельства изменятся не в лучшую сторону.
Козерог
Прежде чем подписать документ, имеющий важные финансовые последствия, необходимо внимательно изучить его содержимое — особенно ту его часть, которая напечатана мелким — нечитабельным — шрифтом.
Водолей
Неделя благоприятна для улаживания любых финансовых вопросов: заключения договоров и сделок, которые в перспективе должны принести прибыль, оформления кредитов и займов — их удастся быстро вернуть.
Рыбы
К любым финансовым сделкам, изначально запланированным на это время, необходимо отнестись с осторожностью, а еще лучше — если выдастся такая возможность, перенести их на более благоприятный период.
Читайте также:
Марс, Юпитер и Южный узел во Льве: какие исторические сценарии могут вернуться в ноябре 2026 года
Зодиакальный гороскоп на ноябрь 2026 года для всех 12 знаков