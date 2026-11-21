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Гороскоп финансов на неделю 16-22 ноября: кого из знаков ждет прибыль
Финансы играют немаловажную — а порой и первостепенную — роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.
Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — 23-29 ноября?
Овен
Начатая в это время карьера учителя, преподавателя или бизнес-тренера может стать для представителей знака прибыльной — поделившись с другими своими знаниями и умениями, удастся заработать не только авторитет, но и деньги.
Телец
Работа, которую предложат представителям знака на этой неделе, будет довольно продолжительной и очень трудоемкой, но, одновременно, хорошо оплачиваемой, поэтому звезды не советуют от нее отказываться.
Близнецы
Заработанные деньги желательно тратить с разумной экономией: включать режим скупости, конечно, не стоит, но и транжирить их направо и налево тоже нежелательно — они понадобятся на важные дела.
Рак
Любое проявление лени для представителей знака — категорическое табу: расслабившись, можно упустить редкий профессиональный — и, соответственно, финансовый — шанс, который ожидался долгое время.
Лев
Звезды не рекомендуют рисковать имеющимися в наличии средствами: даже покупка лотерейных билетов, если вовремя не остановиться, может проделать солидную дыру в бюджете, что в в это время, мягко говоря, нежелательно.
Дева
Большой объем работы, которую нужно сделать в течение недели, может напугать только на первый взгляд — на самом деле, все не так сложно, главное, спокойствие, тем более, что заработать в результате можно будет неплохо.
Весы
Финансовые операции желательно перенести на другое время, если же такой возможности не будет, нужно проявлять повышенную осторожность: как минимум, внимательно читать текст договора, который нужно юудет подписать.
Скорпион
Решая финансовые вопросы, ни в коем случае нежелательно спрашивать чужого совета — он, с большой долей вероятности, окажется ошибочным, поэтому ориентироваться желательно исключительно на доводы собственной интуиции.
Стрелец
Неделя благоприятна для деловых переговоров с любыми партнерами: упорство и настойчивость, свойственные представителям знака, позволят решить даже самые сложные и важные вопросы.
Козерог
Время не подходит для финансовых операций любой сложности, если они не были продуманы — и просчитаны — до последней цифры и буквы — в таком случае вместо прибыли можно будет получить неприятный убыток.
Водолей
Время благоприятно даже для самых сложных финансовых операций: рекомендуется открывать банковские счета и депозиты — они быстро начнут приносить дивиденды, которые не станут лишними в бюджете представителей знака
Рыбы
Не стоит принимать важные финансовые решения под влиянием любых — в том числе, и положительных — эмоций: они затуманят умственные способности, поэтому действия окажутся ошибочными и приведут к серьезным и досадным убыткам.
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