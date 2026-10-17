Гороскоп финансов на неделю 19-25 октября: кого из знаков ждет прибыль

Деньги / © Associated Press

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Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.

Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — 19-25 октября?

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Овен

Важно обратить внимание на информацию профессионального характера, которая в эти дни может поступать с разных сторон: то, что узнают представители знака, в ближайшем будущем поможет неплохо заработать.

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Телец

Не стоит браться за профессиональные проекты, требующие особой ответственности: справиться с ними, скорее всего, не удастся, а это — в свою очередь — приведет к репутационным и, как следствие, финансовым потерям.

Близнецы

Продуктивную бизнес-идею, которая со временем принесет солидные материальные дивиденды, может подкинуть кто-то из окружающих, поэтому в это время важно внимательно слушать то, что они будут говорить.

Рак

В профессиональном — впрочем, как и в любом другом — отношении не стоит хитрить, даже если будет казаться, что это лучший способ достичь поставленной цели: честность — как всегда — окажется более выгодной.

Лев

Стремясь к поставленной — деловой и финансовой — цели, главное — не торопиться: только так удастся не совершить досадную ошибку и, как следствие, не потерять обещанное за работу материальное вознаграждение.

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Дева

Финансовый успех будет напрямую зависеть от умения сосредоточиться на выполняемых задачах, не отвлекаясь на разговоры по телефону и беседы с коллегами — начальство наверняка оценит такое отношение к работе.

Весы

Не стоит ни с кем делиться своими профессиональными планами и идеями, которые только намечены к действию: кто-то из коллег вполне может воспользоваться ими как для успешной работы, так и для солидного заработка.

Скорпион

От подписания серьезных договоров и заключения важных сделок на этой неделе лучше отказаться: не заметив маленькую, но досадную ошибку — или опечатку — можно потерять вполне приличную сумму денег.

Стрелец

Представители знака — люди щедрые, поэтому благотворительность, заниматься которой советуют им звезды, не составят для них особого труда, зато впоследствии принесут благодарность от судьбы — хорошую прибыль.

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Козерог

Отложив в сторону важные дела, нужно взять в работу второстепенные — те, что в свое время были отложены на потом — совершенно неожиданно они могут принести не только творческое удовлетворение, но и прибыль.

Водолей

Для успешной профессиональной деятельности — а, значит, и для хороших доходов — понадобятся новые знания, поэтому не стоит упускать возможность чему-то научиться, которая представится в это время.

Рыбы

Материальную помощь кому-то из окружающих можно воспринимать не только как благотворительность, но и как инвестицию в будущее — добро, сделанное сейчас — впрочем, как всегда — вернется обратно сторицей.

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