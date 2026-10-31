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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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69
Время на прочтение
3 мин

Гороскоп финансов на неделю 2-8 ноября: кого из знаков ждет прибыль

Финансы играют немаловажную — а порой и первостепенную — роль в жизни каждого из нас.

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Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Деньги

Деньги / © Associated Press

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится.

Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — 2-8 ноября?

Овен

Основным условием для получения прибыли в это время станет не только трудолюбие и умение достигать поставленной цели, но и безупречная деловая репутация, на которую представители знака работали в последнее время.

Телец

Не самое лучшее время для профессионального и делового риска: на этой неделе обстоятельства могут играть против представителей знака, поэтому необходимо вести себя тихо — не провоцируя Вселенную на действия.

Близнецы

Не стоит доверять людям, которых представители знака знают недостаточно хорошо: поскольку их надежность — особенно, в финансовых вопросах –вызывает сомнения, предложение может оказаться нежелательными.

Рак

Помощь, оказанная кому-то некоторое время назад, вернется к предстаивтелям знака бумерангом добра в финансовом эквиваленте, на который они, скорее всего, и не рассчитывали., но это его не отменяет

Лев

Хаос в доме часто негативно отражается на материальном благосостоянии, поэтому любое свободное время, которое появится на неделе, нужно потратить на наведение порядка и избавление от ненужных вещей.

Дева

Полученные в это время — впрочем, как и всегда — деньги не стоит тратить на мелочевку, желательно приобрести одну, но действительно важную и нужную вещь, покупка которой по разным причинам долго откладывалось на потом.

Весы

Решение экономить, которое могут принять в это время представители знака, похвально, но перегибать палку, отказывая себе в самом необходимом, не стоит: ко всему, включая отношения к деньгам нужно подходит разумно.

Скорпион

Для тех, кто давно собирался сменить место жительства: звезды приготовили сюрприз: это время идеально подходит для продажи своего и покупки нового жилья, которое устроит представителей знака во всех отношениях.

Стрелец

Преуспеть в профессиональном — и. как следствие, финансовом — отношении смогут те, кто сможет к решению любых задач подойти с нестандартной токи зрения = традиционные способы ожидаемого результата не принесут.

Козерог

Важно помнить о том, что деньгам нельзя позволять лежать мертвым грузом — они должны работать: нужно подумать о том, во что вложить полученную в это время сумму, чтобы они приносили пассивный доход.

Водолей

Решив сделать подарок близкому — родному или любимому — человеку, не стоит мелочиться в данном случае экономия сыграет против представителей знака, а вот щедрость принесет хорошее отношение окружающих и прибыль.

Рыбы

Материальная помощь тем, кто в ней нуждается, дело благородное, но и о себе в данном случае забывать не стоит: если представители знака не сделают этого сами, на других они могут не рассчитывать.

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