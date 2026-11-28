Деньги / © Associated Press

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Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.

Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — 30 ноября — 6 декабря?

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Овен

Выбирая подарок для близкого человека, самое главное — не скупиться, поскольку это может не самым лучшим образом сказаться не только на отношениях с ним, но и на финансовом положении в целом.

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Телец

От важных решений, имеющих непосредственное отношение к финансам, в это время необходимо отказаться — в это время они в большинстве случаев окажутся ошибочными, поэтому лучше понапрасну не рисковать.

Близнецы

К предложению хорошо заработать, особенно если для этого ничего не нужно будет делать, в это время необходимо отнестись с осторожностью: поддавшись на уговоры, и легко стать жертвой мошенников.

Рак

В это время важно меньше говорить и больше делать: представителям знака надо работать, не распространяясь о своих планах — со словами уйдет необходимая для работы энергия, а это сразу же скажется на зарплате.

Лев

От любых финансовых сделок в это время рекомендуется отказаться: мелкая, но досадная ошибка, вкравшаяся в текст подписываемого представителями знака документа, может привести к целой серии довольно серьезных потерь.

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Дева

Прежде чем осуществлять какие-либо финансовые операции, необходимо просчитать все возможные последствия и только сделав окончательный вывод, что сделка в совершенно безопасны, можно ставить под ними визу.

Весы

Банковская карта на этой неделе вполне может пополниться значительной суммой: звезды рекомендуют им разделить полученное на несколько частей, и направить их на решение самых важных материальных вопросов.

Скорпион

Несмотря на стабильность материального положения, доля разумной экономии не помешает — она даст возможность собрать некоторую сумму денег, которая необходима для полноценного летнего отдыха.

Стрелец

Время благоприятно для разговора с начальством на финансовые темы.: непосредственный руководитель, похоже, созрел для важного решения и пойдет навстречу и удовлетворить просьбу о повышении заработной платы.

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Козерог

Не стоит отказывать в материальной помощи людям, которые за ней обратятся — они действительно будут в ней нуждаться., а добрые дела всегда вознаграждаются по достоинству, и этот случай не станет исключением.

Водолей

Любые финансовые сделки этого времени буквально обречены на успех, но особенно удачными окажутся подписанные на этой неделе контракты: в самое ближайшее время они принесут ожидаемые дивиденды.

Рыбы

Любые финансовые решения в это время необходимо решать только самим без оглядки на чжое мнение и без учета чужих советов — любые рекомендации других людей окажутся ошибочными, и все испортят.

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