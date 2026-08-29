Деньги / © Associated Press

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Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.

Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — 31 августа — 6 сентября?

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Овен

К любым финансовым идеям, которые в это время могут прийти в голову представителям знака, необходимо отнестись с большой осторожностью: одна из них может оказаться ошибочной и принесет не прибыль, а потери.

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Телец

Звезды приготовили представителям знака встречу с человеком из прошлого, с большой долей вероятности получат от него предложение создать совместный бизнес, который со временем принесет солидные дивиденды.

Близнецы

На рабочем месте желательно ограничиться выполнением своих непосредственных обязанностей: любые другие дела вызовут недовольство начальства и, как следствие, штраф или лишение заслуженной премии.

Рак

На знаки, которые может посылать в это время Вселенная, необходимо обращать самое пристальное внимание: они могут подсказать, на что надо сделать упор в финансовом отношении, чтобы получить солидные выплаты.

Лев

С финансами в это время необходимо обращаться особенно осторожно: можно совершать только мелкие покупки — от крупных лучше отказаться, в иначе придется сожалеть о потраченной даром серьезной сумме.

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Дева

Занимаясь долгожданным «тюнингом» своего дома, не стоит экономить на материалах: ремонт делается не так часто, а качество жизни важно для профессиональной деятельности –оно поможет хорошо заработать.

Весы

Не стоит цепляться за стабильность, если она стала синонимом стагнации: развиваться в профессиональном смысле возможности нет, а зарплата давно «замерзла» на одной точке: возможно, имеет смысл рискнуть и все изменить.

Скорпион

Нжелательно возлагать большие надежды на свои профессиональные планы — в силу разных причин добиться успеха все равно не удастся, равно как и заработать, пока необходимо удовлетвориться тем, что есть.

Стрелец

На выгодные финансовые предложения, которые можно получить сегодня, не стоит сразу отвечать согласием: сначала необходимо навести справки о компании, и только если все покажется достойным, говорить «да».

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Козерог

Делая уборку в доме, нужно — не задумываясь — выбросить вещи, давно не бывшие в употреблении: они захламляют дом и перекрывают идущие в него финансовые потоки, после уборки деньги будут поступать регулярно.

Водолей

Необходимо провести анализ профессиональных действий последнего времени: скорее всего, где-то кроется незначительная, но досадная ошибка, которая со временем непременно скажется на гонораре за работу.

Рыбы

Решать в это время можно только мелкие финансовые вопросы, а вот от крупных пока необходимо отказаться — энергии представителей знака, на то, чтобы их уладить, нежелательно тратить время и силы даром.

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