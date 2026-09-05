Гороскоп финансов на неделю 7-13 сентября сентября: кого из знаков ждет прибыль

Деньги / © Associated Press

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Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — 7-13 сентября?

Овен

Нежелательно брать на себя обязанности других людей: благодарности, в том числе и материальной, ни от них, ни от начальства получить не удастся, а сил и времени придется потратить много, но, к сожалению, напрасно.

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Телец

Масштабный проект, реализацией которого придется на этой неделе — если, конечно, удастся выполнить их в самом лучшем виде — принесет похвалу от начальства, моральное удовлетворение и финансовое вознаграждение.

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Близнецы

Хорошее время для продажи вещей, которые по какой-то причине стали ненужными: сейчас на них наконец-то найдется покупатель, который даст за них достойную цену и не станет медлить с оформлением документов.

Рак

Время, когда не стоит начинать новые дела — они, скорее всего, не увенчаются успехом, поэтому сначала необходимо довести до ума проекты, начатые ранее, иначе о финансовом успехе говорить не придется.

Лев

Удачное в финансовом отношении время: когда финансовые поступления будут регулярными и вполне достаточными для того, чтобы не только обеспечить базовые потребности, но и позволить себе немного роскоши. .

Дева

Количество дел должно превосходить количество слов: не стоит говорить о том, что нужно сделать, необходимо перейти к решительным действиям — так можно будет и по карьерной лестнице продвинуться, и неплохо заработать.

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Весы

Время, когда можно позволить себе долю риска в профессиональных делах, но — до определенного предела: совершая авантюрные поступки, главное — вовремя остановиться, иначе вместо прибыли можно получить убыток.

Скорпион

Преуспеть на работе — как в карьерном, так и в финансовом отношении — смогут только те, кто будет тщательно готовиться к каждому проекту — импровизация не пройдет — велика вероятность серьезных ошибок.

Стрелец

Дела, за которые можно взяться в это время, должны быть масштабными — только так на них удастся хорошо заработать, решение мелких и незначительных задач окажется всего лишь пустой тратой времени и сил.

Козерог

Неделя благоприятна для важной и нужной, но дорогостоящей покупке, к5оторую долго откладывали на потом: ее время пришло — все, приобретенное в это время, окажется прекрасного качества.

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Водолей

Предложение новой должности, которое может поступить в эти дни, окажется настолько объективно перспективной — в карьерном, так и в материальном плане, что можно отвечать на него согласием без раздумий.

Рыбы

Прибыль, которая может поступить в это время, важно потратить с умом: например, можно купить вещи, о которых представители знака давно мечтали, но по какой-то причине не могли себе этого позволить.

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