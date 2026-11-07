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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
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Время на прочтение
3 мин

Гороскоп финансов на неделю 9-15 ноября: кого из знаков ждет прибыль

Финансы играют немаловажную — а порой и первостепенную — роль в жизни каждого из нас.

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Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Деньги

Деньги / © Associated Press

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.

Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — 9-15 ноября?

Овен

Неожиданную прибыль, на которую могут рассчитывать представители знака, нельзя тратить бездумно: чтобы деньги не ушли неизвестно куда, очень важно спланировать все траты и строго следовать своим намерениям.

Телец

Тем, кто давно собирался купить или продать недвижимость, не стоит терять драгоценное время: именно на этой неделе для таких операций сложатся максимально благоприятные условия, которые позволят преуспеть.

Близнецы

Наступающая неделя — н время для передышки: чтобы достичь профессионального — и финансового — успеха, нужно работать, не покладая рук, тогда и результат окажется на редкость прибыльным.

Рак

Предложение получить крупную прибыль, практически ничего для этого не сделав, должно изначально насторожить представителей знака: как правило, такие истории заканчиваются серьезным разочарованием.

Лев

В это время звезды не только не предостерегают от финансового риска, но и поощряет его, главное — не действовать спонтанно, а правильно и точно просчитать свои действия — особенно! — их возможные последствия.

Дева

В это время не стоит ничего покупать без крайней необходимости, особенно это касается серьезных и крупных покупок, но и по мелочам разбрасываться деньгами, которые нелегко достаются предстаивтелям знака, тоже не стоит.

Весы

Новые идеи, которые буквально осенят представителей знака в это время, практически готовы к «употреблению», поэтому не стоит долго раздумывать над их воплощением в жизнь — необходимо как можно быстрее действовать.

Скорпион

Чтобы не стать жертвой мошенников, которые могут нацелиться на накопления представителей знака, достаточно думать над каждым своим шагом, к которому их могут подталкивать малознакомые = не проверенные — люди.

Стрелец

Обязательно нужно воспользоваться шансом воплотить в жизнь важный — и финансово перспективный — профессиональный проект, над которым представители знака давно раздумывают, но пока так и не решились за него взяться.

Козерог

При малейшей возможности необходимо отставить в сторону все дела — как профессиональные, так и бытовые — толку, в том числе и финансового от них не будет, так что лучше отдохнуть и поднакопить силы.

Водолей

Не стоит принимать важные решения, имеющие отношение к финансам, под влиянием эмоций: они затуманят не только разум, но и интуицию, поэтому продиктованные ею действия в результате приведут к серьезным убыткам.

Рыбы

Хорошую прибыль может принести начатая в это время карьера преподавателя: отдавая другим свои знания, удастся заработать сначала авторитет, а затем и завидную репутацию в профессиональных кругах.

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