Гороскоп Камалы Харрис и шансы ее на победу: известный астролог дал прогноз

Согласно последним данным ни у кого из кандидатов нет весомого преимущества, а незначительный перевес – в виде статистической погрешности – колеблется, переходя то к одному., то к другому из них. Тем не менее, звезды, похоже, больше любят демократку Камалу Харрис, о чем говорит анализ ее гороскопа.

О шансах Камалы Харрис на пост президента США рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Под покровительством Дракона

Для начала рассмотрим гороскоп кандидатки в президенты, который у нее является своеобразным: в ее жизни постоянно происходят судьбоносные процессы, а люд, которые им необходимы, появляются в нужное время и в нужный момент. Камала Харрис появилась на свет 20 октября 1964 года в Окленде. В соответствии с годом китайского календаря Харрис – Дракон, а поскольку он является тотемом нынешнего года, можно говорить о то, что она находится под его покровительством. Кстати, в качестве кандидата в вице-президенты Харрис выбрала Тима Уолза, который по времени рождения – 6 апреля 1984 ода – тоже является Драконом, так что можно говорить о двойной звездной опеке.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Указание на восхождение в социальной сфере

Юпитер в гороскопе Харрис находится в 12-м доме, отвечающем за тайную жизнь и ограничения, то есть, она все время находилась в чьей-либо тени. Что бы она при этом ни делала, политики ее не видели, а ее достижения приписывали другим. Но после 60 лет – то есть, в данное время – в ее натальной карте есть указание на восхождение. Сатурн в 9-м доме отвечает за карьеру и авторитет, это вполне может означать победу на президентских выборах. Можно говорить о том, что как политик Камала в это время «расцветет» и покажет себя с неожиданной – для ее противников, – стороны, поскольку выбьет из их пропаганды один из главных доводов против нее: ее выставляют пустышкой, которая не умеет думать, и, уж тем боле, облачать отсутствие мыслей хоть в какие-то слова. Окажется, что Харрис является интеллектуалкой, которая очень хорошо может говорить, в том числе, и на широкую аудиторию, что порадует ее сторонников.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Алголь и Черная Луна

Нынешних претендентов на пост президента США объединяет воздействие на их гороскоп звезды, которую называют демонической – Алголь, название которой с арабского переводится как «злой дух» или «чудовище». Уран в гороскопе Камалы находится в 24-25 градусе Тельца, там же располагается и Алголь, с которой Уран вскоре воссоединится. Интересно, что демоническая звезда есть и в гороскопе Трампа, но у него она зловещая, а у Харрис – нет. Похожая ситуация, когда во время президентский выборов Дональд Трамп соревновался с женщиной, была в 2016 году, и тогда звезды обещали победу Хилари Клинтон. И у нее, и у Трампа по гороскопу проходила Черня Луна – или Лилит – фиктивная точка на небосводе, которая, тем не менее, оказывает серьезное влияние. Как на каждого из нас, так и на жизнь на Земле в целом. В тот раз Лилит зловеще отразилась на гороскопе Клинтон, так что ее проигрыш можно объяснить в том числе и влиянием звезд.

Читайте также: