Гороскоп коронации: какое правление ждет Чарльза III

Коронации британских королей происходят нечасто – предыдущая, когда на трон взошла мать нынешнего короля, Елизавета II, состоялась почти семьдесят лет назад, поэтому понятен интерес, который сегодняшнее событие вызывает во всем мире.

Если же говорит об астрологах, то для них данное событие – прекрасный шанс, дающий возможность, во-первых, сравнить его гороскоп с гороскопом коронации Елизаветы II, а во-вторых, предсказать судьбу новому королю. О том, что – согласно гороскопу коронации – ждет Чарльза III, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок..

Две коронации – две судьбы

Сравнение двух коронаций с астрологической точки зрения дает очень интересную картину. Прежде всего, важно заметить, что у нынешнего короля и его покойной матери на момент церемонии в натальной карте совпадает положение Белой Луны – или Селены – фиктивная планета, влияние которой на жизнь человека, тем не менее, огромно. Она охраняет человека от бед, приносит ему мудрость и просветление во многих вопросах, улаживает запутанные ситуации, приносит то, что необходимо, и удаляет ненужное. Это значит, что правление Чарльза III должно быть таким же относительно безбедным и благоприятным для Великобритании, как и пребывание у власти Елизаветы II.

Транзитный Юпитер на момент коронации точно так же, как и почти семьдесят лет назад, абсолютно точно совместился с Венерой, что говорит о том, что мировоззрение нового короля и прежней королевы полностью совпадает, а, значит, от его политики не стоит ждать резких перемен – он будет соблюдать заложенные его предками традиции. Об этом говорит и расположение Северного узла практически на Солнце Елизаветы – новый король не отступит от принципов своей династии.

Что ждет Чарльза III

Если рассматривать гороскоп Чарльза III отдельно, то нельзя не заметить, что транзитное Солнце, которое на момент коронации расположится рядом с Ураном, а также Меркурий, находящийся в это время в ретроградной петле, привнесут в его жизнь массу неожиданностей, к чему новый король морально должен быть готов.

Свою ложку дегтя в королевскую бочку меда внесет и то факт, что транзитная Луна в такой важный для короля момент, находится в ореоле лунного затмения, которое произошло накануне – 5 мая. С одной стороны, это довольно рискованное время для такого судьбоносного события – оно чревато роковыми последствиями. С другой, как известно, Чарльз III появился на свет под знаком Скорпиона, поэтому затмение для него – волна мощного эмоционального подъема.

Новые правила браков королевских особ

Несмотря на приверженность традициям, Чарльз III, возможно, постарается изменить некоторые правила жизни королевской семьи – прежде всего, в отношении браков, от чего сам в свое время пострадал. На это указывает транзитный Хирон, который в гороскопе коронации находится в напряженном аспекте к Сатурну в знаке Весов.

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