Гороскоп любви на 2024 год для всех знаков Зодиака

Для сферы личных взаимоотношений первая половина 2024 будет благоприятной, но вот с июля многие пары столкнутся с обострившимися ранее нерешенными проблемами. Так что есть чем заняться с самого первого месяца года, чтобы избежать неприятностей в любовной сфере.

Март и май 2024 года – наилучшие месяцы 2024 года для романтики, любви, серьезных разговоров с партнером. В это время Венера перемещается по знакам силы (Рыбам и Тельцу), создавая подходящий климат для гармонизации взаимоотношений, поиска своего идеального партнера, и, как ни странно, мирного расставания и урегулирования бракоразводных процессов.

С 29 июня 2024 года негативная кармическая точка Черная Луна на 9 месяцев входит в знак Весы, который находится под управлением Венеры и характеризует сферу взаимоотношений. Это время искажений и сомнений в своих чувствах по отношению к партнеру, взаимных претензий, подозрений, ревности. Если в отношениях есть проблемы, то, с высокой долей вероятности, во второй половине 2024 года люди расстанутся.

Август, сентябрь и октябрь 2024 года – наиболее сложные месяцы 2024 года. На жизненном пути встречаются кармические партнеры, которые могут дестабилизировать семейные отношения, стать препятствием на пути к планируемому бракосочетанию. Важно помнить о том, что кармические встречи – не для счастья, а для опыта. Чтобы понять, будут ли отношения с тем или иным человеком гармоничными, важно изучить методами астрологии. совместимость и перспективы с потенциальным партнером.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

В сфере чувств и семейной жизни ожидаются серьезные перемены. Если вы одиноки, есть шанс встретить свою любовь. Поддержка родных поможет укрепить семейные связи и достичь желаемых целей. Многих ожидает переезд на другую квартиру или даже смена города. Отношения влюбленных во второй половине года будут похожими на американские горки, но постепенно страсти утихнут, поэтому не слишком увлекайтесь выяснением отношений, если не хотите потерять любимого человека. Водные процедуры и спорт помогут нормализовать эмоциональное состояние.

ТЕЛЕЦ

Тем, кто дорожит своим союзом, планеты рекомендуют не рубить с плеча. Невзирая на то, что со стороны партнера может ощущаться холодок, а разобраться, кто в этом виноват невозможно, в будущем сможете восстановить былую связь, сделать ее крепче. Вторая половина 2024 года – проверка любовных взаимоотношений на прочность. Забота и нежность помогут выразить свою любовь лучше тысячи слов. Не отказывайтесь от паузы, необходимой вам для того, чтобы развеять все сомнения по поводу дальнейшей судьбы вашей пары.

БЛИЗНЕЦЫ

В целом, счастливый год для любви и романтических приключений. Холостые мужчины и женщины будут увлечены легкими, приятными знакомствами, которые у многих закончатся долгосрочными отношениями. Семейные союзы столкнутся с проблемой другого характера: им придется много сил и времени потратить на заботу о детях. Семейный бюджет будет трещать по швам из-за высоких расходов. Чтобы в итоге не остаться на мели, просчитывайте все траты заранее, отказывайтесь от того, без чего вы можете обойтись.

РАК

У женщин появится шанс встретить свою «половинку», а мужчины – могут всерьез влюбиться. Есть шанс восстановить отношения с родными и близкими, с которыми вы в ссоре, это касается и бывших возлюбленных. В целом ваше психическое здоровье и эмоциональное состояние будет стабильно, однако старайтесь все-таки беречь себя от стресса, когда возникает перенапряжение в отношениях. Теплые праздничные вечера помогут сплотиться вашей семье. Былые возлюбленные смогут возродить отношения после расставания.

ЛЕВ

В течение всего года продолжатся запланированные раннее мероприятия бытового плана, такие как покупка и обустройство жилья, приобретение предметов, украшающих быт, рождение ребенка или внуков. Отношения в семьях более спокойные, и в одном случае супруги просто устали от ссор, а в другом – предпочли равнодушие. Влюбленные будут испытывать напряжение в отношениях, особенно, если есть проблемы с доверием. Искренний разговор поможет понять друг друга или же окончательно расставить точки над «и».

ДЕВА

В первой половине года могут быть сложности в отношениях, вплоть до расставания. Новые отношения будут основаны на общности интересов и дружеской поддержке. Постарайтесь не привязываться и не строить далеко идущих планов, наслаждайтесь моментом. Холостые мужчины и женщины могут рассчитывать на легкие, приятные знакомства, которые могут закончиться так же быстро, как и начались. Во второй половине года уровень вашей энергии на высоте и вы сможете поменять свою личную жизнь к лучшему.

ВЕСЫ

В первой половине года положительные аспекты на ваш знак смягчат атмосферу в любовном союзе. Полезно полностью изменить обустройство дома, затеять ремонт, поменять мебель, обновить интерьер. Женщины, планирующие беременность, могут рассчитывать на помощь звезд в этом вопросе. Влюбленные захотят стать еще ближе, поэтому будут подниматься вопросы совместного проживания и даже разговоры о браке. Но это необходимо сделать до 29 июня. Вторая половина года будет критическая для сферы любовных взаимоотношений.

СКОРПИОН

Вы настолько заняты восхождением по карьерной лестнице, что с трудом сможете находить время для любовных отношений. Поэтому ваш близкий человек, наверняка, будет страдать от дефицита внимания. Постарайтесь больше времени проводить с дорогими сердцу людьми. Отношения с детьми принесут много радости, а время, проведенное с партнером по браку, укрепит ваш союз. На горизонте холостых людей появятся партнеры из прошлого и отношения с ними могут неожиданно получить новый виток, но закончится все для многих Скорпионов не особо радужно.

СТРЕЛЕЦ

В сфере любовных отношений больше неприятностей, чем счастливых моментов. Во многом это зависит от собственного психологического состояния. Усталость накопилась, и вы становитесь очень ранимыми, остро реагируете на любое грубое слово, из-за чего страдают партнерские отношения. Искренняя беседа поможет сократить дистанцию в паре, восстановить утраченное доверие и вернуть былую страсть. Уделите как можно больше внимания семейным отношениям, детям и родителям. Укрепить отношения поможет консультация у астролога или психолога.

КОЗЕРОГ

Одиноким людям не стоит ожидать многого от свиданий, новые встречи принесут приятные знакомства, вы ощутите себя вновь привлекательными и желанными, но не более того. Не теряйте голову, особенно этот совет касается женщин, которые вполне вероятно встретят ловкого манипулятора. А вот для тех, кто давно задумывался о пополнении, наступает благоприятное время для зачатия. Также звезды рекомендуют уделить время и позаботиться о здоровье престарелых родителей и уделить больше внимания детям.

ВОДОЛЕЙ

В любовной сфере весь год будет царить полная неопределенность. Потребность в свободе и самовыражении не способствует укреплению существующего союза или построению крепких отношений. Рабочее настроение не способствует романтическим чувствам. Вам хочется поскорее вернуться в офис или окунуться в свое хобби, поэтому отношения в паре рискуют охладиться. В браке присутствует напряженность из-за распределения финансов. Одинокие сердца смогут найти интересные знакомства в дальних странах по интернет-переписке.

РЫБЫ

Многие из тех, кто давно встречается, примут решение закрепить свои отношения, однако с этим лучше повременить до весны. Не все в вашем окружении одобрят этот союз, и в первую очередь это касается родителей. Супруги будут вместе преодолевать череду финансовых и бытовых проблем, поэтому придется договариваться и находить общие точки соприкосновения. Родители могут быть слишком строги к детям, требуя достижений и результатов, что приведет к конфликтам и болезням, поэтому притормозите свои амбиции в отношении наследников.

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