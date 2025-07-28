Гороскоп любви на август 2025 года / © Credits

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Начало месяца (1-4 августа) начнется с напряженного аспекта Венеры, который заставит нас переосмыслить наши отношения и подход к любви. Венера в квадрате с ретроградными Сатурном и Нептуном может привести к разочарованиям, иллюзиям или потерям в отношениях. Возможно, мы будем сталкиваться с ситуациями, когда чувства оказываются не столь ясными, как мы ожидали, или же придется столкнуться с тем, что наши партнеры не соответствуют тем идеалам, которые мы в них вложили, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Этот аспект может заставить нас понять, что любовь требует труда и ответственности. Не исключено, что в этот период будут актуальны такие темы, как страх перед обязательствами или неоправданные ожидания от отношений. Однако важно помнить, что эти напряженные моменты могут привести к очищению и прояснению, если мы будем готовы смотреть на вещи без розовых очков.

1 августа Меркурий начнет свой новый цикл в знаке Льва и, постепенно, наши коммуникации в любви будут яркими, творческими и выразительными. В августе легче проявить себя в отношениях, заявить о своих чувствах и желаниях. Люди, находящиеся в поиске, могут почувствовать прилив уверенности и захотеть быть более открытыми в общении, а те, кто в отношениях, смогут углубить свои связи через яркие и искренние беседы. Возможно, пришло время проявить себя в любви так, как хочется, и не бояться быть замеченным и услышанным.

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7 августа Марс, входящий в знак Весов, принесет активное желание найти баланс в отношениях. Это период, когда мы будем стремиться к гармонии и справедливости, особенно в партнерских связях. Если в ваших отношениях были конфликты, связанные с желанием доминировать или бороться за свою правоту, Марс в Весах будет призывать к поиску компромиссов и честных переговоров. В это время мы будем искать партнера, с которым можно будет создавать гармоничные отношения, основанные на взаимном уважении.

Однако стоит помнить, что в поиске баланса можно столкнуться с пассивностью или уклонением от прямых решений. Если долго избегать сложных разговоров, то это может привести к напряжению и недопониманию.

С 8 по 10 августа возможны сильные эмоциональные потрясения и испытания в отношениях, особенно если ранее вы не обратили внимание на «непроговоренные» проблемы. Конфликты, возникающие в этот период, могут быть связаны с чувством обмана или несоответствия ожиданий. Оппозиция Марса с ретро Сатурном и ретро Нептуном усилит тенденцию к иллюзиям и неясности в вопросах любви. Это будет период, когда важно разобраться в собственных чувствах и выяснить, чего мы на самом деле хотим от партнерства. Если отношения уже переживают кризис, это время для принятия серьезных решений.

С другой стороны, гармоничные аспекты Марса с ретро Плутоном и Ураном могут помочь пересмотреть старые шаблоны и освободиться от ограничений, которые сковывают личную жизнь. Возможно, в это время мы осознаем, какие отношения больше не служат нашему благополучию, и готовы расстаться с ними.

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Полнолуние в Водолее 9 августа в 10:55 (gmt+3) откроет двери для завершений и трансформаций в сфере любовных отношений. Водолей призывает нас освобождаться от старых и устаревших концепций любви, от того, что держит нас в рамках и ограничивает свободу. В этот момент мы можем почувствовать необходимость проявить независимость в отношениях, перестать подстраиваться под чужие ожидания и начать строить более свободные и аутентичные связи. Также полнолуние в Водолее может привнести в личную жизнь неожиданные, нестандартные повороты и неожиданности, особенно если у вас есть партнер с уникальной личностью или нестандартными взглядами.

12 августа Венера соединяется с Юпитером, что будет благоприятным моментом для того, чтобы проявить себя в отношениях и ощутить изобилие любви и гармонии. Это прекрасное время для романтических встреч, поездок и наслаждения временем с любимым человеком. Такие аспекты приносят счастье, изобилие и хорошие возможности для укрепления связей. Дополнительное влияние Сириуса сделает этот день особенно удачным для любви, принося ясность и благосклонность.

Дни с 11 по 13 августа идеально подходит для того, чтобы признаться в любви, устроить романтический ужин или отпраздновать важное событие в отношениях. Возможности для удачных и долгосрочных связей будут на высоте.

С 12 августа начинается транзит Селены (Белой Луны) по знаку Льва, привнося свет и духовное очищение в сферу любви. Отношения станут более искренними и глубокомысленными. Любовь будет ощущаться как нечто священное, и важно будет научиться ценить не только физическую, но и духовную сторону партнерства. Этот транзит продлится 7 месяцев и поможет нам лучше понять наши истинные потребности и стремления в отношениях.

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15 августа: Марс в секстиле с Меркурием и это будет хороший день для активного и продуктивного общения с партнерами. Мы сможем воодушевленно работать над решением любых проблем, находить компромиссы и вовремя урегулировать конфликты. Этот аспект помогает легко и быстро наладить контакт с любимым человеком и найти подход к его чувствам и настроению.

22 августа Солнце входит в знак Девы в 23:34 Когда Солнце и отношения в целом потребуют больше внимания к деталям и организации. Возможно, пришла пора обсудить важные, практичные вопросы, такие как совместное ведение быта или планирование совместного будущего. Энергия знака Девы ценит порядок и ясность, поэтому в этот период важно будет вносить в отношения элементы стабильности и рациональности.

23 августа в 09:07 нас ждет новолуние в Деве, которое будет способствовать началу нового этапа в отношениях, основанного на честности, практичности и заботе о партнере. Идеальный день для формирования новых намерений в любви, особенно в вопросах заботы, поддержки и совместного развития. Ближайший зодиакальный месяц благоприятен для того, чтобы задать четкие цели для совместного будущего, планировать жизнь и усиливать взаимопонимание.

Венера входит в знак Льва 25 августа в 19:27, возвращая в отношения яркость, любовь и желание быть замеченным. Мы захотим, чтобы нас ценили и восхищались нами. В это время можно ожидать много положительных изменений в личной жизни, связанных с творческим самовыражением и активными романтическими проявлениями.

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Август 2025 года — это период, когда отношения могут либо пережить кризис, либо преобразиться в нечто совершенно новое и более гармоничное. Важно будет не бояться пересмотра своих ожиданий, освобождения от старых иллюзий и работы над собой, чтобы найти настоящий баланс в любви и партнерстве. Любовь требует зрелости, но она также щедро награждает за искренность, смелость и преданность.