Гороскоп любви на август 2026 года / © Credits

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Разберём месяц по декадам, чтобы понять, чего ждать в каждый период, предлагает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Первая декада (1-10 августа): испытание чувств и первое потепление

Начало августа принесёт повышенную эмоциональную напряжённость. В первые дни месяца люди острее обычного реагируют на слова и поступки партнёра, легче вспыхивают обиды, а мелкие разногласия рискуют перерасти в серьёзные ссоры. Это не время для выяснения отношений на пике эмоций — лучше сделать паузу, прежде чем говорить резкие вещи, о которых потом придётся жалеть. Тем, кто состоит в паре, стоит проявить терпение и не поддаваться первому импульсу — раздражение и вспыльчивость в эти дни обманчивы и быстро проходят.

Однако уже к середине первой декады напряжение начинает спадать. 6 августа происходит важная перемена — покровительница любви — Венера, переходит в знак, где чувствует себя наиболее гармонично, и остаётся там больше месяца. Это открывает один из самых благоприятных периодов года для отношений: усиливается тяга к красоте, нежности, компромиссам и взаимопониманию. Хочется дарить и получать внимание, устраивать красивые свидания, находить общий язык там, где раньше были сложности. Одинокие люди в этот период становятся заметно привлекательнее в глазах окружающих, а те, кто состоит в паре, получают шанс вернуть в отношения лёгкость и романтику.

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6 и 7 августа появляется дополнительная возможность — вернуться к тому, что казалось утраченным. Старые чувства, отношения, поставленные на паузу, или человек, с которым связь прервалась, могут снова напомнить о себе. Это благоприятный момент, чтобы наладить общение без драмы, спокойно и по-доброму завершить недосказанное или, наоборот, дать второй шанс тому, что действительно того стоит.

К 9 — 10 августа усиливается потребность говорить откровенно. Хочется не намекать, а прямо выражать свои чувства и намерения — это удачное время для честного разговора о будущем отношений, признания в чувствах или обсуждения того, что давно откладывалось.

Вторая декада (11-20 августа): вход в коридор затмений и переломный момент в любви

11 августа фокус чувств смещается в сторону дома и семьи. Появляется сильное желание защищать своё личное пространство, беречь близких людей и вкладывать душевные силы в то, что имеет настоящую ценность. Решения о отношениях в эти дни принимаются не столько разумом, сколько сердцем — интуиция и эмоциональная привязанность выходят на первый план. В этот же день возможны неожиданные знакомства, приятные сюрпризы в общении и моменты, которые заставляют по-новому взглянуть на человека рядом.

12 августа начинается особый период — кармический коридор затмений, который продлится до 28 августа. Это время принято считать самым насыщенным и переломным в году, и любовная сфера ощущает его влияние особенно остро. Открывается коридор солнечным затмением в двадцатом градусе огненного знака Льва, связанного с волей, лидерством и личным проявлением чувств. Символически это затмение способно освободить от ситуации в любви, которая долго сдерживала развитие — будь то нерешительность, зависимость от чужого мнения, страх сделать шаг или отношения, которые давно исчерпали себя, но человек не решался это признать.

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Внутри коридора затмений события в любовной сфере обычно ускоряются и приобретают судьбоносный характер. То, что начинается или заканчивается в эти дни, редко бывает случайным — это скорее подведение итогов и открытие нового этапа. Именно сейчас стоит внимательно относиться к знакам судьбы: неожиданная встреча, случайное признание, резкое прояснение чувств — всё это может оказать влияние на отношения на много месяцев вперёд. При этом сами затменные дни часто сопровождаются повышенной эмоциональностью, обострённой чувствительностью и склонностью видеть ситуации острее, чем они есть на самом деле.

Во второй половине месяца, несмотря на то что коридор продолжается, наступает более лёгкий и приятный отрезок. С 13 по 16 августа общение с партнёром складывается легко и тепло — удачное время для откровенных разговоров, признаний, поездок вдвоём, знакомства с семьёй второй половины или укрепления доверия в паре.

С 16 по 18 августа стоит проявить особую бдительность. В отношениях повышается риск иллюзий и самообмана — партнёр или ситуация в паре могут восприниматься не такими, какие они есть на самом деле. Это период, когда легко идеализировать человека, закрывать глаза на тревожные сигналы или, наоборот, принять поспешное решение под влиянием момента, о котором позже придётся пожалеть.

Третья декада (21-31 августа): завершение коридора затмений и обновление чувств

21 августа отношения проходят проверку на прочность. Возможно ощущение похолодания, дистанции с партнёром или необходимости пересмотреть свои ожидания от союза. Несмотря на кажущуюся сложность, этот момент несёт пользу — он помогает ясно увидеть, какие отношения держатся на настоящей близости и общих ценностях, а какие существовали лишь по привычке или инерции.

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С 20 по 23 августа усиливается тема возвращения к прошлому. Не исключены встречи с людьми, которые уже были частью жизни — бывшими партнёрами, старой любовью, человеком, с которым осталась недосказанность. Это часть того же кармического коридора затмений: он словно предлагает закрыть старые главы истории сердца, попрощаться с тем, что пора отпустить, и одновременно даёт шанс осознанно завершить незакрытые отношения, если внутри ещё оставались вопросы без ответа.

К 27 августа энергия чувств становится более спокойной, практичной и вдумчивой. Хочется навести порядок не только в делах, но и в отношениях — честно разобраться, что действительно ценно, а что давно требует пересмотра. Это подходящее время, чтобы обсудить с партнёром накопившиеся мелочи, договориться о том, как двигаться дальше, или просто навести эмоциональный порядок внутри себя.

28 августа коридор затмений завершается лунным затмением в водном, интуитивном знаке Рыбы — самом чувствительном месте зодиакального круга. Это событие несёт глубокий, не всегда сразу понятный смысл для личной жизни. Обостряется интуиция, усиливается восприимчивость к настроению партнёра, возможны откровения или новости, которые полностью меняют взгляд на отношения. Не всё, что произойдёт в этот день, прояснится сразу — многое станет понятно лишь спустя время, поэтому не стоит торопиться с реакцией на эмоции этого дня.

После закрытия коридора затмений, в самом конце месяца, чувства обретают новую опору. 30 августа складывается один из наиболее благоприятных моментов месяца для любви — появляется возможность соединить сильные чувства с реальными шагами по их воплощению: официально оформить отношения, принять важное совместное решение, сделать то, о чём давно думали, но откладывали. А вот 31 августа стоит запастись терпением возможны небольшие задержки или препятствия в личных делах, которые требуют не спешки, а спокойствия и выдержки.

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Последний летний месяц поможет расстаться с тем, что в отношениях изжило себя, и откроет дорогу к более честным, зрелым и глубоким чувствам. Тем, кто сумеет сохранить внимательность к происходящему в эти недели, август подарит не просто перемены, а настоящее обновление в любви — с ясным пониманием, кто и что действительно достойны места в сердце.

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