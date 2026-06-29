Гороскоп любви на июль 2026 года / © Credits

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Планеты будут поочерёдно проверять прочность связей, вскрывать то, что накопилось, и предлагать новые точки соприкосновения. Тем парам, которые пройдут этот путь вместе — он принесёт настоящее обновление. Тем, кто в поиске — неожиданные встречи и важные осознания о том, чего они на самом деле хотят, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

2-3 июля: внезапное и настоящее

Марс встречается с Ураном в знаке Близнецов — и в любовной сфере это означает одно — неожиданное признание, которого никто не ждал, разговор, который переворачивает все, и встречу в самом непредсказуемом месте.

Для тех, кто в отношениях — эти дни могут принести резкий, но честный разговор. То, что давно висело в воздухе, вдруг произносится вслух. Не обязательно болезненно — иногда именно такие внезапные моменты искренности и сближают.

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Для одиноких — Уран с Марсом в Близнецах создают идеальные условия для неожиданного знакомства. Однако не стоит планировать и просчитывать каждый шаг — просто будьте открыты. То, что произошло быстро — требует времени, чтобы осмыслить.

4-5 июля: после слов — глубина

Бисекстиль между Марсом, Нептуном и Плутоном создает редкую атмосферу: то, что было сказано или произошло 2-3 июля, начинает обретать смысл. Нептун — планета глубокой любви, растворения границ, романтической мечты — входит в этот поток и добавляет ему нежность.

Это два дня, когда можно говорить о чувствах без защитных механизмов, когда слова находятся легко и когда пара, пережившая напряжение начала месяца, наконец выдыхает и понимает, зачем они вместе, а для тех, кто в поиске, это время позволить себе мечтать о том, каких отношений вы на самом деле хотите.

6 июля: реальность напоминает о себе

В отношениях Сатурн символизирует ответственность и реальность. Его квадратура с Солнцем может принести в личную жизнь ощущение тяжести: обязательства давят, рутина видна отчетливее обычного, партнер кажется далеким.

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Романтический флер отступает и видно то, что есть на самом деле. Но именно это видение — основа для настоящей, а не иллюзорной близости.

9 июля: любовь включает разум

Венера входит в знак Девы — и тон в отношениях меняется. Если до этого чувства руководили действиями, то теперь включается анализ. Венера в Деве помогает замечать детали: как партнер заботится, насколько слова соответствуют поступкам, где есть несоответствие между тем, что было обещано, и тем, что происходит.

Отношения не могут бесконечно держаться только на эмоции, им нужна конкретность, и транзит Венеры по Деве этому помогает, хотя именно в этот период Венера способна видеть лишь то, чего не хватает, забывая о том, что уже есть, превращая благодарность в критику и принятие в анализ.

14 июля: новолуние в Раке — семена нового

Новолуние в Раке — знаке дома, семьи, корней и глубокого чувствования. Это точка, в которой можно посеять намерения, которые будут расцветать следующие шесть месяцев.

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Для пар это новолуние может стать точкой нового начала — особенно если предыдущие недели принесли напряжение. Разговор о будущем, совместный план, решение, принятое вместе — все это сейчас ляжет в землю как семя.

17-22 июля: испытание на прочность

В отношениях это время, когда скрытые противоречия выходят на поверхность. Плутон делает невидимое видимым, а то, что замалчивалось — произносится.

Юпитер добавляет масштаб: конфликты ощущаются значительнее, чем обычно. А маленькое разногласие может превратиться в большой разговор о ценностях. Иногда именно такой разговор и нужен.

Для крепких пар — это время для глубокого диалога о том, куда они движутся.

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Для отношений, которые держатся из инерции — этот период может стать точкой, после которой возврата нет.

Проходить эти пять дней лучше с терпением и без поспешных выводов. То, что кажется завершением, на самом деле может оказаться переходом.

22 июля: Солнце открывает зодиакальный месяц Льва

Солнце входит в знак Льва — и в отношениях появляется желание снова радоваться друг другу. Это период, когда пары могут выйти из режима «разбираемся с проблемами» и вернуться в режим «нам хорошо вместе».

Для одиноких — Солнце во Льве делает вас более заметными и притягательными. Это время выйти из дома и познакомиться с новыми людьми.

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23-24 июля: восстановление и гармонизация

Два дня секстиля Венеры с Меркурием создают редкое ощущение лёгкости в отношениях: все, что не удавалось сказать в период ретроградного Меркурия, наконец находит слова, способность слышать друг друга возвращается, недопонимания растворяются удивительно просто.

Это время подходит для важных разговоров, признаний, которые откладывались, для «прости» и «я тебя люблю», сказанных именно тогда, когда это нужно, потому что дипломатия работает, красота слова работает, и, если есть что сказать — лучше сделать это сейчас.

25-31 июля: финальный аккорд в двух частях

С 25 июля Марс входит в напряжение с Венерой — и в отношениях снова появляется трение.

Мужское и женское начала оказываются в конфликте темпов. Один хочет двигаться быстро, другой — не торопиться. Один хочет страсти и действия, другой — нежности и стабильности. Но это повод для договоренности.

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29 июля: соединение Солнца с Юпитером, полнолуние в Водолее

Это один из самых щедрых и радостных аспектов года. А в 17:36 наступает полнолуние в Водолее — знаке свободы, независимости и принадлежности к чему-то большему, чем двое. Этот день ощущается как праздник и многим парам принесет счастливые события.

Июль 2026 года в любви — это период подлинных чувств, разговоров и решений, который начинается искрой и завершается светом, проходя через моменты тяжести, честности и роста, и те пары, которые пройдут этот путь вместе, выйдут из июля более близкими, чем вошли, а те, кто в поиске, узнают о себе в любви что‑то важное и новое — и этого уже достаточно, чтобы считать месяц значимым.

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