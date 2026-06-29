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Гороскоп любви на июль 2026 года
Июль 2026 года в сфере отношений — месяц, который открывает и проверяет.
Планеты будут поочерёдно проверять прочность связей, вскрывать то, что накопилось, и предлагать новые точки соприкосновения. Тем парам, которые пройдут этот путь вместе — он принесёт настоящее обновление. Тем, кто в поиске — неожиданные встречи и важные осознания о том, чего они на самом деле хотят, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).
2-3 июля: внезапное и настоящее
Марс встречается с Ураном в знаке Близнецов — и в любовной сфере это означает одно — неожиданное признание, которого никто не ждал, разговор, который переворачивает все, и встречу в самом непредсказуемом месте.
Для тех, кто в отношениях — эти дни могут принести резкий, но честный разговор. То, что давно висело в воздухе, вдруг произносится вслух. Не обязательно болезненно — иногда именно такие внезапные моменты искренности и сближают.
Для одиноких — Уран с Марсом в Близнецах создают идеальные условия для неожиданного знакомства. Однако не стоит планировать и просчитывать каждый шаг — просто будьте открыты. То, что произошло быстро — требует времени, чтобы осмыслить.
4-5 июля: после слов — глубина
Бисекстиль между Марсом, Нептуном и Плутоном создает редкую атмосферу: то, что было сказано или произошло 2-3 июля, начинает обретать смысл. Нептун — планета глубокой любви, растворения границ, романтической мечты — входит в этот поток и добавляет ему нежность.
Это два дня, когда можно говорить о чувствах без защитных механизмов, когда слова находятся легко и когда пара, пережившая напряжение начала месяца, наконец выдыхает и понимает, зачем они вместе, а для тех, кто в поиске, это время позволить себе мечтать о том, каких отношений вы на самом деле хотите.
6 июля: реальность напоминает о себе
В отношениях Сатурн символизирует ответственность и реальность. Его квадратура с Солнцем может принести в личную жизнь ощущение тяжести: обязательства давят, рутина видна отчетливее обычного, партнер кажется далеким.
Романтический флер отступает и видно то, что есть на самом деле. Но именно это видение — основа для настоящей, а не иллюзорной близости.
9 июля: любовь включает разум
Венера входит в знак Девы — и тон в отношениях меняется. Если до этого чувства руководили действиями, то теперь включается анализ. Венера в Деве помогает замечать детали: как партнер заботится, насколько слова соответствуют поступкам, где есть несоответствие между тем, что было обещано, и тем, что происходит.
Отношения не могут бесконечно держаться только на эмоции, им нужна конкретность, и транзит Венеры по Деве этому помогает, хотя именно в этот период Венера способна видеть лишь то, чего не хватает, забывая о том, что уже есть, превращая благодарность в критику и принятие в анализ.
14 июля: новолуние в Раке — семена нового
Новолуние в Раке — знаке дома, семьи, корней и глубокого чувствования. Это точка, в которой можно посеять намерения, которые будут расцветать следующие шесть месяцев.
Для пар это новолуние может стать точкой нового начала — особенно если предыдущие недели принесли напряжение. Разговор о будущем, совместный план, решение, принятое вместе — все это сейчас ляжет в землю как семя.
17-22 июля: испытание на прочность
В отношениях это время, когда скрытые противоречия выходят на поверхность. Плутон делает невидимое видимым, а то, что замалчивалось — произносится.
Юпитер добавляет масштаб: конфликты ощущаются значительнее, чем обычно. А маленькое разногласие может превратиться в большой разговор о ценностях. Иногда именно такой разговор и нужен.
Для крепких пар — это время для глубокого диалога о том, куда они движутся.
Для отношений, которые держатся из инерции — этот период может стать точкой, после которой возврата нет.
Проходить эти пять дней лучше с терпением и без поспешных выводов. То, что кажется завершением, на самом деле может оказаться переходом.
22 июля: Солнце открывает зодиакальный месяц Льва
Солнце входит в знак Льва — и в отношениях появляется желание снова радоваться друг другу. Это период, когда пары могут выйти из режима «разбираемся с проблемами» и вернуться в режим «нам хорошо вместе».
Для одиноких — Солнце во Льве делает вас более заметными и притягательными. Это время выйти из дома и познакомиться с новыми людьми.
23-24 июля: восстановление и гармонизация
Два дня секстиля Венеры с Меркурием создают редкое ощущение лёгкости в отношениях: все, что не удавалось сказать в период ретроградного Меркурия, наконец находит слова, способность слышать друг друга возвращается, недопонимания растворяются удивительно просто.
Это время подходит для важных разговоров, признаний, которые откладывались, для «прости» и «я тебя люблю», сказанных именно тогда, когда это нужно, потому что дипломатия работает, красота слова работает, и, если есть что сказать — лучше сделать это сейчас.
25-31 июля: финальный аккорд в двух частях
С 25 июля Марс входит в напряжение с Венерой — и в отношениях снова появляется трение.
Мужское и женское начала оказываются в конфликте темпов. Один хочет двигаться быстро, другой — не торопиться. Один хочет страсти и действия, другой — нежности и стабильности. Но это повод для договоренности.
29 июля: соединение Солнца с Юпитером, полнолуние в Водолее
Это один из самых щедрых и радостных аспектов года. А в 17:36 наступает полнолуние в Водолее — знаке свободы, независимости и принадлежности к чему-то большему, чем двое. Этот день ощущается как праздник и многим парам принесет счастливые события.
Июль 2026 года в любви — это период подлинных чувств, разговоров и решений, который начинается искрой и завершается светом, проходя через моменты тяжести, честности и роста, и те пары, которые пройдут этот путь вместе, выйдут из июля более близкими, чем вошли, а те, кто в поиске, узнают о себе в любви что‑то важное и новое — и этого уже достаточно, чтобы считать месяц значимым.