Гороскоп любви на июнь 2024 года

Большую часть месяца планеты-благодетели Венера и Юпитер перемещаются по знаку Близнецы, создавая атмосферу легкости и солнечного позитивного настроения. Усиливается потребность в новых эмоциональных переживаниях, чувственных взаимоотношениях. Связи устанавливаются благодаря общим интересам и веселому нраву, чаще в поездках или просто обычных прогулках.

17 июня в 09:20 (gmt+3) Венера войдет в знак Рака, самый семейный знак Зодиака. Ветреность и непостоянство сменяются душевной теплотой, добротой, нежностью и взаимной заботой. В этот период многие люди не только видят красоту окружающего мира, но и сами ее создают. Транзит Венеры по Раку благоприятен для заключения брачного союза и начала совместного проживания.

29 июня в 12:20 (gmt+3) негативная кармическая точка – Черная Луна входит в знак Весы на 9 месяцев и с этого дня в сфере взаимоотношений будет возникать больше сложностей. Время искушений, нарушения договоренностей, измен и обманов. И нужно хорошо владеть собой, чтобы не поддаться на провокации Черной Луны (Лилит).

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Главные события этого месяца могут происходить в доме и семье. На повестке дня – сложные вопросы, связанные с недвижимостью, ремонтом, переездом. Возможно продолжение грандиозной стройки, завершение масштабного ремонта, приобретение дома, квартиры, дачи. Расходов ожидается немало, но вам сопутствует удача – в итоге вы окажетесь в плюсе. Влюбленные могут направить свой пыл на обустройство совместного жилища, и это только укрепит их отношения.

ТЕЛЕЦ

В жизни личной намечаются большие перемены. Но здесь не все так однозначно: часть из вас создаст новый союз, остальные же окажутся перед лицом неразрешимых проблем в отношениях. Одинокие люди в июне получат шанс встретить интересного человека, с которым можно залечить старые душевные раны. Постарайтесь не привязываться и не строить далеко идущих планов, наслаждайтесь приятными свиданиями. Для тех, кто планирует рождение ребенка, наступает благоприятный период, чтобы заняться этим вопросом.

БЛИЗНЕЦЫ

Первые недели лета хороши и для личной жизни. Отношения с родственниками, брачным или романтическим партнером, пострадавшие в недавнем прошлом, значительно улучшатся. Былые возлюбленные захотят воссоединиться, а супруги почувствуют необходимость откровенного разговора по душам. Много сил будут отнимать дети, которым сейчас как никогда нужна ваша поддержка. В доме может появиться новая бытовая техника, мебель, вам захочется затеять небольшой ремонт и перестановку.

РАК

Возможны новые романтические знакомства, способные перерасти в серьезные отношения. Вероятно и другое – в компании давнего друга вы неожиданно обнаружите, что вас связывает нечто большее. В любом случае готовьтесь к роману, а он обещает быть длительным и страстным. А если у вас уже имеется партнер, то в этом месяце отношения обещают выйти на новый уровень близости, гармонии, доверия. Во многих семьях активизируются отношения с родственниками, возможен приезд родни издалека, решение вопросов наследства.

ЛЕВ

Период имеет ярко выраженную профессиональную направленность, поэтому любовная сфера отойдет на второй план. При этом появляется возможность командировок и служебных романов. Активизируется путешествия, что даст шанс отправиться в увлекательную поездку с партнером или же найти интересного человека в этом самом путешествии. Семейные люди столкнуться с ухудшением здоровья кого-то из родни и финансовыми трудностями. В семьях получат продолжение проблемы с детьми, и как обычно, все это выразится в крупных расходах.

ДЕВА

Разведенные люди могут оказаться на перепутье из-за внезапного возвращения бывшего партнера. Многие пары ожидает переезд в другую квартиру, дом и даже город. Новое знакомство может перевернуть всю вашу жизнь. Однако не спешите кидаться в омут с головой, вполне вероятно, что это всего лишь увлечение. Если вы в браке, подумайте, прежде чем наломать дров. Все в ваших руках. Стабильные, дружные пары могут вместе преодолевать некие проблемы, которые, скорее всего, связаны с финансами.

ВЕСЫ

В этот период вы станете частым гостем дружеских вечеринок, а ваше обаяние и привлекательность окажут магическое действие на всех, кого вы повстречаете. Поездки, прогулки, выступления на различных мероприятиях, окажут положительное воздействие на вашу личную жизнь. У многих одиноких представителей знака вероятно развитие бурного романа. Ситуация у влюбленных пар выглядит сложной – возможны ссоры, которые могут стать хроническими. И это не та ситуация, когда "милые бранятся – только тешатся".

СКОРПИОН

Быт отнимает много сил, поэтому подумайте, как сократить время на домашние дела. Для этого почаще выходите в свет, планируйте поездки на уик-енд. У семейных пар на повестке дня – вопросы нового жилья или глобальный ремонт старого. Супруги движутся в едином направлении, но все же есть вопросы, где их мнения расходятся. Скорее всего, это финансы. Семейные люди будут проводить много времени с детьми и партнером. Но не забывайте и про пожилых родителей!

СТРЕЛЕЦ

Это время принятия сложных решений. Проблемные отношения достигнут своего апогея и могут закончится расставанием. Период мощной трансформации, который унесет все лишнее и без боли здесь не обойдется. Одинокие люди могут рассчитывать на новые чувства. Семейным парам придется разрываться между домом и работой. Те, кто сейчас влюблен, будут чересчур эмоциональными и поспешными в своих решениях. Приступы ревности и обид могут сильно испортить романтический настрой, поэтому наберитесь терпения и не спешите с выводами.

КОЗЕРОГ

Семейным людям не придется страдать от скуки: бытовые хлопоты и заботы о детях поглотят так, что вы забудете про всякую романтику. Зато удастся завершить ремонт, приобрести новые предметы интерьера, завести домашнего питомца и навестить дальних родственников. Возможны проблемы с родней на почве конфликтов вокруг наследства. Те, кто в недавнем прошлом расстались из-за недопонимания, смогут решить с возлюбленным все разногласия и восстановить прерванную связь.

ВОДОЛЕЙ

В этом месяце вы вновь окажетесь на перепутье. Вы столкнетесь с острой нехваткой сил и времени для любовной жизни. Чрезмерная сосредоточенность на работе пошатнет чувства в паре. Постарайтесь найти минутку для любимого человека, проведите вечер при свечах, это поможет сблизиться еще больше. Те, кто вместе совсем недолго, узнают неприятную информацию о своем возлюбленном, поэтому придется принять сложное решение о будущем этих отношений. Возможно, временная пауза принесет облегчение.

РЫБЫ

Влюбленным парам предстоят хлопоты по поводу жилья и покупок для дома. Много сил будут отнимать проблемы старшего поколения, дети же порадуют своими успехами. Риск конфликтов в этом месяце очень велик, и главный источник напряжения – вы сами, вернее ваши страхи. Вероятны различные споры, связанные с финансами и недвижимостью. Какие-то вопросы будут разрешены в этом месяце, а другие могут стать причиной разрыва. Новый роман благополучно развивается, но требует немалых жертв.

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