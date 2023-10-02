Гороскоп любви на октябрь 2023 года

Месяц проверки взаимоотношений на прочность и осознания того, есть ли любовь между партнерами. Особенно сложная в этом смысле вторая половина октября: на поверхность выходят проблемы в отношениях, встают разногласия.

Первая декада октября относительно спокойная. В этот период можно укрепить связи, помириться с любимым человеком, договориться по спорным вопросам. С 14 по 28 октября осенний коридор затмений – это период искажений, сомнений и тревог. В это время эмоции на пике, подсознание окутывает туманом сознание, люди чаще проецируют свой негатив на партнера.

9 октября в 04:11 планета любви – Венера, входит в знак Девы, где имеет статус падения и сразу же соединяется с Черной Луной (Лилит), поднимая кармические темы по сфере взаимоотношений. Венера управляет знаками Тельца и Весов, в которых произойдут затмения в октябре 2023.

Люди, чувствительные к циклам Луны, рожденные вблизи затмений, а также представители знаков: Дева, Весы, Овен, Телец и Скорпион, уже с 9 – 10 октября могут ощущать раздражение, нетерпение. Появляется склонность разыгрывать трагедию из-за пустяков.

Свести к минимуму возможный негатив можно, если в солнечное затмение, которое произойдет 14 октября в Весах – в знаке взаимоотношений, сделать паузу, посмотреть на ситуацию с разных сторон, подумать и проанализировать то, что произошло. Быстрые выводы, вероятнее всего, ошибочные, приведут к ссорам и даже разрывам.

После лунного затмения в Тельце 28 октября градус напряжения в отношениях значительно снизится, но развиваться события могут до весеннего коридора затмений 2024.

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ОВЕН

Придется проявлять ответственность и держать себя в рамках, несмотря на желание расслабиться и повеселиться. Если не разрешены проблемы в личной жизни, сделайте это как можно быстрее, иначе во второй половине октября они обострятся. Сдерживайте свое недовольство и раздражение, поскольку результат может быть шокирующим. Особенно это касается девушек и женщин. Очередная претензия мужу про нечего надеть или отсутствие подарков с его стороны, может обернуться грандиозным скандалом.

ТЕЛЕЦ

Наведите красоту вокруг себя, желательно вместе с партнером. Первая декада месяца для вас благоприятна, вы притягиваете внимание окружающих, люди готовы вас слушать и слышать. Сила влияния возрастает и в ваших силах многое изменить в лучшую сторону. Уют дома или в саду поднимет настроение, поможет устранить разногласия в семье, с любимым человеком и укрепит ваши отношения. А вот лень и лежание на диване могут негативно отразиться на энергетике и выплеснуться через скандал во второй половине октября.

БЛИЗНЕЦЫ

Ваш управитель – Меркурий, с 5 до 22 октября перемещается по знаку Весы, в котором произойдет солнечное затмение 14 октября. А это значит, что середина месяца может принести сложности в сферу личных взаимоотношений. Особенно важно проявить выдержку и считаться с мнением партнера в этот период, лучше будет даже уступить в каких-то вопросах. К концу октября двусмысленные ситуации разрешаются, компромиссы находятся и в жизнь возвращается мир, любовь и благополучие.

РАК

Вашим знаком управляет Луна, а в октябре два важных астрологических события (затмения), в которых ночное светило принимает непосредственное участие. Первая декада месяца благоприятна, но уже с 13 – 14 октября, многие Раки будут переживать эмоциональный шторм. Зато в этот период вы будете видеть любые вещи не так, как остальные. Но, все же стоит быть готовыми к кризисам в семейных и романтических взаимоотношениях. К чему это приведет – во многом зависит от вас.

ЛЕВ

Октябрь принесет переживания, тревожные мысли и события, ведь Солнце (ваш управитель), взаимодействуя с Луной, формирует затмения. Первая декада месяца благоприятна для погружения в важные для вас темы. Многие вопросы, касающиеся любовных взаимоотношений, в этот период будут решаться быстрее. Вторая половина октября может запомниться обманами и разочарованиями. Но если сфера любви и гармонии для вас важна, то стоит уделить этому внимание вначале месяца и предотвратить возможные кризисы.

ДЕВА

Сложный месяц для вас по двум причинам: начался новый кармический период – Лилит вошла в ваш знак, а также Венера, как управитель октябрьских затмений перемещается по Деве. Соответственно, нужно хорошо постараться, чтобы сохранить взаимоотношения. Не самое лучшее время для новых романтических знакомств – они принесут лишь разочарования. Будьте бдительны – за вашей спиной могут плестись интриги. Не рассказывайте другим людям, если у вас все хорошо в отношениях – берегите свое счастье!

ВЕСЫ

Ближайшие три сезона затмений (осень 2023, весна 2024, осень 2024) будут проходить по вашему знаку Зодиака. Пришло время серьезных жизненных трансформаций, в первую очередь это будет касаться семьи, любви и романтики. Партнерские отношения требуют перезагрузки – вы это хорошо осознаете во второй половине октября. К концу месяца, даже если будете в состоянии отчаяния из-за поведения партнера, обстоятельства могут сложиться таким образом, что решение проблемы найдется.

СКОРПИОН

Первая половина месяца относительно спокойная, но вот вторая его половина, будет напряженная. Это время страстных любовных отношений, драматических ситуаций, ревности, измен. Могут открыться тайны, либо же вам придется что-то скрывать от близких людей. То, что сейчас для вас является важным, к концу октября потеряет свою актуальность. Не давайте обещаний и не заявляйте то, в чем не уверены. Важно сохранять здравый смысл, а нездоровый оптимизм убрать в сторону. Это месяц серьезных решений.

СТРЕЛЕЦ

Вы в меньшей степени подвержены влиянию октябрьских затмений, даже если и что-то неприятное произойдет, то быстро разрешится без негативных последствий. Однако старайтесь не допускать мрачных мыслей, постарайтесь установить баланс между личной жизнью и социальной, поддерживайте любимого человека. Ваш управитель – Юпитер перемещается по Тельцу, в котором произойдет лунное затмение 28 октября, поэтому в конце месяца уделите как можно больше внимания семье или романтическому партнеру. Не допускайте никого в свою личную жизнь!

КОЗЕРОГ

Практически никак не повлияют на вашу личную жизнь сложные энергии октября. Но учитывайте то, что большинство людей хорошо прочувствуют затмения второй половины месяца. Возможно, среди них окажутся ваши любимые и близкие люди. Период подходит для поиска истины, работы над ошибками по сфере взаимоотношений. К концу октября многие глубоко личные вопросы прояснятся. С большей степени вероятности придет осознание того, как правильно поступить, если есть проблемы в отношениях.

ВОДОЛЕЙ

В этот период вы являетесь надежным тылом для самых дорогих людей. Не забывайте и о себе – подумайте, что именно вас беспокоит. Возможно, причина в том, что на мир вы смотрите не так, как ваш любимый человек. Это хоть и не беспокоит вас сейчас, но в будущем может стать причиной расставания. Если вы в поиске своего идеального партнера – он может попасть в ваше поле зрения в октябре. Однако с большей долей вероятности, это будет кармическая встреча, которая для опыта, а не для счастливых отношений.

РЫБЫ

Благоприятный месяц для любовных взаимоотношений, семейных дел. Но вы будете наблюдать драмы в жизни других людей и каким-то образом участвовать в их разрешении. На фоне такой востребованости не упустите момент, когда ваш любимый человек может почувствовать себя одиноким и пойти за душевными разговорами к кому-то другому. Вторая половина октября подходит для откровенных разговоров с партнером, привнесения разнообразия в интимную жизнь. Помните о том, что счастье любит тишину!

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