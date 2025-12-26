Гороскоп любви на январь 2026 года / © Associated Press

С 1 января Марс и Венера образуют аспекты соединения в Козероге, создавая атмосферу зрелости, надёжности и серьёзных намерений. Это время, когда отношения требуют конкретики, поступков и честного взгляда на будущее. А с 23 января обе энергии переходят в Водолея, и динамика меняется: в любовь приходит больше свободы, лёгкости, вдохновения и неожиданных поворотов, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Январь ведёт нас от структурирования чувств к их обновлению, открывая пространство для более искренних, живых и осознанных связей. И по мере того, как энергия месяца раскрывается, в отношениях появляется больше ясности: люди начинают слышать друг друга глубже, говорить честнее и действовать, понимая последствия. Возникает ощущение, что каждый шаг делается с намерением укрепить связь, поддержать, создать пространство, в котором обоим комфортно и безопасно. Это время, когда отношения становятся более качественными в своем выражении, благодаря тихой, уверенной вовлечённости.

Женская и мужская энергии собираются в строгой, структурной стихии, и до 16 января отношения проходят через период концентрации, ясности и взросления. Особенно сильным становится этот импульс с 6 по 8 января — дни, когда отношения наполняются смыслом, приходит ясность и ощущение надёжной опоры.

3 января полнолуние в Раке добавляет волну чувств: поднимаются темы близости, безопасности, потребности в заботе. Люди становятся мягче, чувствительнее, более открытыми к эмоциональному контакту. В отношениях появляется желание быть рядом, поддерживать, проявлять внимание.

Одни раскрываются мягче и чувствительнее, другие — становятся более заботливыми и внимательными к тому, что важно партнёру. Это время, когда тянет говорить искреннее, быть ближе и проживать чувства глубже, чем обычно. Возникает желание оградить отношения от лишнего стресса, конфликтов, внешнего давления; еще больше заботиться о партнёре, быть рядом, когда ему нужна опора.

9 и 10 января — напряжённые дни для отношений. Венера, Марс и Солнце в Козероге в оппозиции к ретро Юпитеру в Раке. Женская энергия может чувствовать дискомфорт из-за несбывшихся ожиданий, мужская — необходимость доказать свою надёжность. Это время, когда старые сценарии любви могут всплывать на поверхность: кто даёт больше, кто берёт, где нарушены границы, где есть перекосы. А после этого возникает стремление создать безопасное пространство, где можно быть собой без страха быть непонятым. Поведение супругов/партнеров становится более надёжным, спокойным, собранным — меньше резких реакций, больше осознанных шагов.

14 января — день переоценки слов и обещаний. Под влиянием оппозиции Меркурия к ретро Юпитеру могут всплывать недосказанности, старые разговоры, темы, которые давно требовали ясности. При помощи компромисса появляется возможность выровнять коммуникацию.

15 января Венера в гармоничной конфигурации с Сатурном и ретро Ураном, что создает плавные потоки женской энергии, помогая стать мудрее, спокойнее, устойчивее. Это дни, когда отношения могут получить поддержку судьбы: неожиданные, но благоприятные повороты, встречи, решения.

16 и 17 января Венера получат подпитку от сильного Нептуна — и энергия любви приобретает тонкость, вдохновение и почти мистическую прозрачность. Это время романтики, глубоких разговоров и интуитивного понимания партнёра. Женская энергия раскрывается, как вода — мягко, текуче, красиво.

К вечеру 17 января всё меняется: Венера переходит в знак Водолея и начинает сближаться с Плутоном. Женская энергия становится импульсивной, свободной, но при этом глубокой и трансформирующей. Это дни, когда в отношениях могут происходить судьбоносные повороты: внезапные притяжения, честные разговоры, освобождение от старых привязок.

18 января новолуние в Водолее приносит новое дыхание любви. Это момент, когда можно начать отношения заново — даже если это связь с тем же человеком. Марс образует аспект соединение с Меркурием, и мужская энергия проявляется более осознанно, направленно. Представители сильного пола говорят о чувствах прямо и готовы принять ответственность.

19 и 20 января — дни, когда и Венера, и Марс получают поддержку от Сатурна и Урана. Это редкое сочетание: стабильность и свобода одновременно. В отношениях появляется ощущение, что можно строить совместное будущее, не теряя себя.

20 января — переломный момент месяца. Венера соединяется с Плутоном, и любовь обретает глубину, честность и трансформирующую силу. Это аспект, который может менять судьбы: разрывать старые связи, усиливать настоящие, притягивать новые. В этот же день Солнце и Меркурий переходят в знак Водолея, наполняя пространство отношений свежим воздухом, свободой, новыми идеями.

21 и 22 января Марс в секстиле с Нептуном делает мужскую энергию мягче, интуитивнее, внимательнее. Это дни, когда партнёр может удивить нежностью, пониманием, готовностью идти навстречу.

22 января Меркурий соединяется с Плутоном — и разговоры выходят на предельную откровенность и прямоту. Это время признаний, откровений, глубинных инсайтов о любви.

23 января Марс входит в знак Водолея, и формируется новый стеллиум — Марс, Меркурий, Венера, Солнце и Плутон в одном знаке. Это мощнейшая воздушная энергия, которая меняет правила игры в отношениях. Любовь наполняется свободой и смелостью. Это время новых союзов, новых форм близости, новых договорённостей.

27 и 28 января Плутон соединяется с Марсом — мужская энергия проходит через трансформацию. Это дни, когда мужчина в отношениях (или мужская часть внутри каждого) может сделать решающий шаг, проявить силу, волю.

29 января Венера соединяется с Меркурием, завершая месяц мягким, ясным аккордом. Женская энергия раскрывает свои чувства, мужская — принимает их сердцем. Это момент редкой гармонии, когда всё сказанное совпадает с тем, что чувствуется.