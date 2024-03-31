Гороскоп на 1 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда можно найти общий язык с любым человеком

День категорически не подходит для новых начинаний, для валяется не лучшей новостью для тех, кто хотел начать работу с понедельника.

Но он вполне подходит для планирования новых дел и определения тактики и стратегии достижения целей, а также общения с людьми – как коллегами, так и близкими. Сегодня удастся найти общий язык с любым человеком, даже если речь идет об упорных и несговорчивых оппонентах – время располагает к взаимопониманию. Можно также получать новые знания, даже если речь о самообразовании: факты, которые станут известны, будут иметь значения не только для общего развития, но и для практического применения.

Овен

Кто-то из близких вам людей может обратиться к вам за помощью – постарайтесь сделать все возможное и даже больше, силы и средства для этого у вас найдутся, так что действуйте – и вам воздастся.

Телец

Занимаясь спортом, будьте максимально осторожны: любая – полученная сегодня – травма потребует серьезной реабилитации и надолго оторвет от работы, а это мало кто может себе позволить.

Близнецы

Услышав неприятные вещи про своих близких, не спешите высказывать им свое негодование: сначала удостоверьтесь в том, что известие правдиво – возможно, что-то намеренно вводит вас в заблуждение.

Рак

Пришла пора навести порядок в папках с документами – особенно бумажными, иначе вы вскоре вы вовремя не найдете то, что вам нужно: надо выбросить в корзину ненужные и рассортировать нужные.

Лев

В поисках ответа на важный для вас вопрос, воспользуйтесь простой тактикой: проговорите задачу, которая перед вами стоит, вслух – так вам удастся очень быстро разобраться, что к чему.

Дева

К идеям, которые в этот день придут вам в голову, необходимо отнестись максимально внимательно – среди них может попасться та, которая, будучи реализованной, принесет вам успех – и профессиональный, и финансовый.

Весы

Сегодня вам пригодится изрядная доля здорового эгоизма, которая позволит позаботиться не только для других – даже если речь идет о самых близких людях, но и о себе, что будет благоприятным моментом для всех.

Скорпион

Как правило, вы не любите быть жилеткой для чужих слез, но сегодня кто-то из близких захочет поделиться с вами своими переживаниями: постарайтесь внимательно выслушать его – этот человек нуждается в вашей поддержке.

Стрелец

Составляя планы на будущее – прежде всего, личного свойства – думайте прежде всего о том, чтобы у них были реальные основания, в противном случае вы потратите время на пустые фантазии и мечты.

Козерог

Сегодня окружающие люди по самым разным причинам вряд ли будут вызывать у вас позитивные эмоции, поэтому общение с ними – во избежание никому не нужных конфликтов – лучше максимально ограничить.

Водолей

День не подходит для смены режима питания – голодать, поститься и садиься на диету сегодня не рекомендуется: как минимум это не принечет никаких результатов, а как максимум – принесет вред организму.

Рыбы

Можете смело доверять свои тайны людям, с которыми будете беседовать: нынешний день у астрологов пользуется репутацией «дня правды», поэтому вряд ли кто-нибудь в это время задумает вас обмануть.

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