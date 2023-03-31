Гороскоп на 1 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно сохранить гармонию в себе и в мире

Исповедовать в это время необходимо философское отношение к жизни, которое априори исключает эмоциональные всплески. Важно сохранять спокойствие – только оно может помочь обрести житейскую мудрость и, как следствие, изменить свое существование к лучшему. Нежелательно вступать в конфликты с окружающими, даже если они будут заслуживать негативного отношения – лучше их проигнорировать, чем отвечать на чужие провокации симметрично.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 1 апреля для Овнов

Перепады настроения, которые могут досаждать вам сегодня, мягко говоря, не облегчат отношений с окружающими – скорее, напротив – осложнят их: тем, кто не в состоянии сдержать эмоции, лучше ни с кем не общаться.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 1 апреля для Тельцов

Можно – и нужно – выяснять отношения с любимым человеком, но – с одним условием: не стоит сводить разговор к банальной ссоре – это приведет к затяжному конфликту, который не так легко будет нивелировать.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 1 апреля для Близнецов

Отвечая на важные жизненные вопросы, прежде всего советуйтесь со своей интуицией: она сегодня особенно остро будет реагировать на события и обстоятельства, поэтому даст самые верные ответы.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 1 апреля для Раков

В профессиональном плане звезды рекомендуют идти только вперед: отступление с большой долей вероятности приведет к тому, что от этого проекта, к большому сожалению, придется отказаться.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 1 апреля для Львов

Не стоит делиться с малознакомыми людьми тайнами, которые вам доверили по секрету: впоследствии, когда они станут достоянием широкой общественности, вы окажетесь в неловком положении.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 1 апреля для Дев

Начав реализацию важного проекта, постарайтесь не допускать сомнений как в необходимости его воплощения в жизнь, так и в своих силах и способностях: метания отнимут у вас энергию и затруднят работу.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 1 апреля для Весов

День благоприятен для исправления ошибок – как профессионального, так и личного свойства: воспользуйтесь удачным шансом, чтобы направить одну из сфер вашей жизни в нужное русло.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 1 апреля для Скорпионов

Прилив сил, который вы почувствуете в этот день, позволит замахнуться на любую – как профессиональную, так и бытовую – задачу: вы и оглянуться не успеете, как она будет решена.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 1 апреля для Стрельцов

Плохое настроение, которое может доставлять душевный дискомфорт с самого утра, можно будет "вылечить" активной деятельностью: почему бы вам, например, не затеять внеочередную уборку.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 1 апреля для Козерогов

Звезды, зная о присущем вам трудоголизме, настоятельно рекомендуют не ставить во главу угла работу и – в обязательном порядке – соблюдать режим труда и отдыха, в противном случае вы рискуете выбиться из сил.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 1 апреля для Водолеев

Все дела этого дня необходимо четко планировать с самого утра, расписав их буквально по минутам, тогда вечером у вас не будет неприятного ощущения, что время потеряно даром.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 1 апреля для Рыб

Представителям вашего знака не стоит браться за новые проекты – на благоприятные условия для них рассчитывать не приходится, поэтому сегодня лучше завершить те дела, которые уже находятся у вас в работе.

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