Гороскоп на 1 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда силы зла пытаются повлиять на события и настроение

Гороскоп / © Credits

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Они пока еще не вошли в полную силу, но это не значит, что на них можно не реагировать – тьме и злу даже на микроуровне необходимо противопоставлять свет и добро, только тогда удастся не попасть под ее всласть и влияние.

День не подходит для молниеносных решений и стремительных, но при этом не продуманных поступков – необходимо продумывать каждый свой шаг, взвешивая все доводы «за» и «против», поскольку так можно будет избежать серьезных ошибок. Еще лучше – на время отстраниться от решения задачи, как будто бы отпустив ее в окружающее пространство – некоторое время спустя ответ на заданный Вселенной вопрос придет как будто бы сам по себе.

Овен

Худшее, что можно сделать в это время, это – под влиянием манипуляций окружающих – усомниться в правильности своих действий: в любом случае надо настаивать на своем и не отступать от принятого решения ни на шаг.

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Телец

Необходим уклоняться от любых – даже незначительных –конфликтов, особенно это касается близких людей: восстановить отношения удастся нескоро, а, возможно, итогом разлада и вовсе станет расставание.

Близнецы

Принимая важное решение, опирайтесь не только на свое мнение, но и на советы людей, которые вы доверяете – это могут как близкие друзья, так и родственники, особенно, если они обладают богатым жизненным опытом.

Рак

Главное качество, которое вам необходимо проявить сегодня, – умение входить в положение другого человека и с пониманием относиться к чужим слабостям: главное – вовремя вспомнить о том, что они есть и у вас.

Лев

В любой ситуации, какой бы сложной и запутанной она на первый взгляд ни казалась, не стоит бестолково спрашивать, кто виноват? – лучше ответить на другой классический вопрос: что делать? – и начать действовать.

Дева

Необходимую вам в этот день помощь смогут оказать только близкие люди, поэтому, столкнувшись с затруднениями, обращайтесь именно к ним – они не, в отличие от остальных, заставят долго себя упрашивать,

Весы

Задаваясь вопросом, как действовать в сложившейся ситуации, обращайте внимание на то, что происходит вокруг, – ответ обязательно придет, главное, не упустить его в потоке массы поступающей к вам информации.

Скорпион

Общаясь с коллегами, не раскрывайте свои профессиональные секреты и – особенно! – планы на ближайшее будущее: непорядочный человек может воплотить в жизнь вашу идею, выдав ее за свою.

Стрелец

Гоняясь сразу за двумя – и более - – то есть, деловыми «зайцами», вы, в соответствии с известной пословицей, рискуете не поймать ни одного: хотите преуспеть, сосредоточьтесь на одном, но важном задании.

Козерог

Не стоит замахиваться на масштабные профессиональные цели – такая работа окажется напрасной, лучше потратить время и силы на приятное вам занятие– например, на свое хобби, если, конечно, оно у вас есть.

Водолей

Возможные семейные неурядицы – не повод для серьезного выяснения отношений: лучший способ купировать разногласия, которые бывают у всех, найти совместное занятие, которым может стать уборка.

Рыбы

Энергию, которая необходима для работы, можно черпать в общении с родными людьми – в основном с детьми, и пожилыми родственниками: такое – объединяющее общение пойдет на пользу как вам, так и им.

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