Гороскоп на 1 апреля для всех знаков Зодиака: день мощной позитивной энергетики

День мощной позитивной энергетики, которая делает возможным исполнение любых – самых смелых – желаний.

Главное – правильно их загадать: в настоящем времени, не употребляя частицу "не" и не желая зла другим людям. Не менее важно, сформулировав предложение о том, что хочется получить, отпустить свое желание "на волю" – если все время держать желание при себе, оно, скорее всего, не исполнится. Нет сомнения в том, что у всех нас будет общее желание.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 1 апреля для Овнов

Загадывая желание, важно провести тщательную внутреннюю работу, ее цель – понять, что вам действительно нужно, а без чего вполне можно обойтись, чтобы не обременять Вселенную ложными целями.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 1 апреля для Тельцов

Общаясь с людьми, желательно отказаться от категоричности: в конце концов, вы не являетесь истиной в последней инстанции, поэтому не знаете, как правильно поступить в той или иной ситуации.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 1 апреля для Близнецов

Главным советчиком для вас сегодня станет собственная интуиция, с которой не смогут сравниться ни подруги, ни родственники: она гораздо лучше знает, что будет правильно конкретно для вас.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 1 апреля для Раков

Заранее и четко планируйте все, что собираетесь сделать в этот день, в противном случае вы рискуете запутаться в многочисленных вопросах, которые необходимо решить, и не успеете сделать ничего.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 1 апреля для Львов

Необходимо соблюдать режим труда и отдыха, а для этого нужно время от времени переключаться с основного занятия на хобби, а затем обратно: так вам удастся сэкономить необходимую для жизни и работы энергию.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 1 апреля для Дев

Желательно отказаться от присущего вам упрямства и признать, что путь – прежде всего, профессиональный – по которому вы сейчас идете, неправильный, а значит, надо вернуться в исходную точку.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 1 апреля для Весов

Не стоит нервничать, даже если ситуация покажется вам напряженной: на само деле это не более чем видимость, которая рассеется уже завтра, после чего над своими страхами останется только посмеяться.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 1 апреля для Скорпионов

Нельзя отвлекаться на пустяки – они заберут у вас львиную долю физических и умственных сил, но не дадут ни на шаг продвинуться к вашей профессиональной цели.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 1 апреля для Стрельцов

День идеально подходит для того, чтобы пересмотреть свою жизнь, переоценить ценности, которые еще вчера казались незыблемыми, и – с учетом сделанных выводов – начать жизнь с чистого листа.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 1 апреля для Козерогов

Не стоит спешить с воплощением в жизнь новых проектов – сегодня для них не лучшее время, имеет смысл завершить дела, которые вы по какой-то причине отложили в долгий ящик.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 1 апреля для Водолеев

Звезды рекомендуют вам меньше говорить и больше слушать: при помощи такой житейской тактики вы сможете понять, как относятся к вам окружающие люди, и сделать важные выводы.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 1 апреля для Рыб

Даже если у вас дома царит порядок, не стоит пренебрегать возможностью довести его до совершенства – прежде всего перебрать вещи и отдать ненужные вам тем, кто в них нуждается.

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