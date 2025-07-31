Гороскоп на 1 августа для всех знаков Зодиака: день, когда активизируются силы зла

Гороскоп на 1 августа / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Существует большая вероятность неудач — как в профессиональной, так и в личной жизни, риск финансовых и бизнес-потерь, напрасных трат и ссор с близкими и любимыми людьми. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, это максимально снизить активность во всех сферах жизни и деятельность, и переждать потенциально опасное время в тишине и покое.

Овен

Напряжение, которое может ощущаться с самого утра, легко удастся сбить занятиями, которые заведомо приносят вам удовольстве — например, чтением хороших книг, просмотром любимых фильмов, тишиной и уединением.

Телец

Любые провокации, направленные против вас, будут иметь целью вытянуть позитивную энергию, необходимую для успешной жизни и работы — не стоит эмоционально реагировать на действия токсичных людей.

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Близнецы

От повышенной тревожности, которая может мешать вам в течение всего дня, необходимо избавляться, максимально настраивая себя на позитив, — только так удастся сохранить доброе расположение духа.

Рак

Запланированными делами — как рабочими, так и домашними — лучше заниматься в одиночестве — так никто не сможет помешать вам довести их до ума, а в желающих сделать это недостатка не будет.

Лев

Физическому труду в этот день лучше предпочесть умственный: легко удастся осуществить все то, что раньше казалось вам невыполнимым занятием, а потому малодушно вами откладывалось в долгий ящик.

Дева

Настроение с самого утра могут испортить сны, которые вы увидите нынешней ночью: не стоит принимать их близко к сердцу, на этот раз, как говорится в старом «бородатом» анекдоте, сон — это просто сон.

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Весы

Необходимо старательно избегать конфликтов, какой бы жизненной сферы они ни касались, иначе даже вы — с присущими вам дипломатическими талантами — не сможете выбраться из них без моральных потерь.

Скорпион

Прекрасный способ избежать всех негативных проявлений этого дня — загрузить себя работой так, чтобы на раздумья и рефлексию времени не осталось: в таком случае вы даже не заметите, как пролетит время.

Стрелец

Не стоит общаться на деликатные — особенно, личные — темы с малознакомыми людьми и, уж тем более, доверять им свои тайны и секреты: в будущем это может привести к негативным последствиям.

Козерог

Сегодня, несмотря на разгар рабочей недели, важно найти время для домашних хлопот: в последнее время у вас в приоритете профессиональные дела, а дом совсем запустили, он может вам этого не простить.

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Водолей

Любая ссора, имевшая место в этот день, будет иметь максимально серьезные последствия: если вы не хотите потерять близкого человека из-за ничего не значащего для вас повода, воздержитесь от конфликтов.

Рыбы

Не стоит винить себя в том, что — на ваш взгляд — в какой-то ситуации вы поступили неправильно: в конце концов, серьезных последствий для вас в результате не предвидится, а право на ошибку имеет каждый.

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