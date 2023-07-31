Гороскоп на 1 августа для всех знаков Зодиака: день, когда наши умственные способности усилятся

День, когда в разы усиливаются интеллектуальные и умственные способности.

С их помощью можно решить любую – даже самую сложную – задачу, главное – правильно настроиться на нее: сосредоточиться и не отвлекаться. Также очень важно запоминать идеи, которые будут приходить в голову в этот день – среди них будут попадаться весьма перспективные и, как следствие, продуктивные. Общаться с окружающими нужно с осторожностью – велика вероятность поссориться из-за не стоящей внимания чепухи.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 1 августа для Овнов

Благоприятными обстоятельствами для примирения с близким человеком непременно нужно воспользоваться – не стоит тратить на ссору дни, которые можно провести в гораздо более приятном режиме. Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 1 августа для Тельцов

Сегодня вам может быть свойственна повышенная эмоциональность, под влиянием которой вы можете конфликтовать с окружающими вас людьми – под особым ударом могут оказаться близкие, что нежелательно.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 1 августа для Близнецов

Депрессию может вызвать плохое настроение, которое может сопутствовать вам с самого утра, и связанные с ним мрачные мысли – не стоит принимать их за предчувствия, они не более чем влияние Луны.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 1 августа для Раков

День, несмотря на его будний статус, благоприятен для наведения чистоты, порядка и уюта в доме – это позволит вам получить удовольствие как от процесса, так и от результата, а заодно и улучшить настроение.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 1 августа для Львов

Новый человек, который в этот день может оказаться в вашем окружении, придет с определенной миссией – ему предстоит сыграть важную роль в вашей жизни, поэтому отнеситесь к нему внимательно.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 1 августа для Дев

От принятия важных решений – особенно, если они связаны с личной жизнью – сегодня лучше отказаться: они могут привести к неожиданным, а потому совершенно непредсказуем последствиям.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 1 августа для Весов

Не стоит пытаться делать два важных дела одновременно – ни в одном из них вы не преуспеете, поэтому выберете одно, приоритетное, и занимайтесь только им – как говорится, бейте в одну точку.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 1 августа для Скорпионов

Для тех пре6дставиелей знака, которые недовольны нынешним положением дел, у звезд есть приятная новость: обстоятельства дня позволят им закрыть старую и открыть новую страницу своей жизни, так что не стоит медлить.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 1 августа для Стрельцов

Общение с близкими людьми – если, конечно, будет такая возможность, лучше сократить до минимума: ссора, которая может разгореться в это время, окажется не только неприятной, но и затяжной.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 1 августа для Козерогов

Чужую агрессию, которая вероятна в это время, желательно игнорировать: конечно, для этого понадобится недюжинное терпение и выдержка, но если вы сорветесь, будет только хуже – день окажется потерянным для работы.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 1 августа для Водолеев

Личные вопросы, которые необходимо решить в этот день, потребуют вмешательства интуиции: благодаря ей вам удастся почувствовать, как именно нужно поступить, чтобы уладить ситуацию.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 1 августа для Рыб

Чем больше добрых слов и комплиментов вы сегодня скажете окружающим, тем благоприятнее будет моральный климат вокруг вас, а это очень важно как для успехов в работе, так и для счастливой личной жизни.

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