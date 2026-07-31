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Гороскоп на 1 августа для всех знаков Зодиака: день с очень плохой репутацией
День с тяжелой космической энергетикой, который пользуется у астрологов репутацией дьявольского.
В такое время, как правило, время активизируются токсичные люди, которые путем ссор, публичных скандалов и провокаций пытаются напитаться чужой энергией.
Если мы подозреваем кого-то из своих знакомых в таком поведении, сегодня лучше избегать общения с ними. Может дать о себе знать депрессии, страхи, неуверенность в себе, а также свойственные многим низменные инстинкты — гордыня, зависть и злоба.
Овен
С негативными мыслями, которые не дадут покоя в этот день, можно — и нужно — бороться при помощи активных действий — причем, чем больше дел вы запланируете на это время, тем лучше для вас и вашего настроения.
Телец
Общение, к которому будут склонять вас окружающие, навязывая пустые разговоры, видимой пользы не принесет, а время и энергию, которые можно потратить на куда более важные и полезные занятия, отберет.
Близнецы
Самое главное в общении с близкими людьми в этот день — сдерживать бьющие через край эмоции, в противном случае велика вероятность, что они ответят вам тем же, и тогда конфликта не избежать.
Рак
В пылу ссоры любимый человек может наговорить вам лишнего — не стоит принимать его слова близко к сердцу, за обиду, о которой вы успели позабыть, он хотел уколоть вас побольнее, а на самом деле так не думает.
Лев
Возможно предложение быстрого и легкого заработка, с которым к вам обратится малознакомый человек — при ближайшем рассмотрении оно окажется не таким уж выгодным, такчто не торопитесь отвечать согласием.
Дева
В этот день представителям вашего знака необходимо отказаться от любых — даже самых мелких и незначительных — финансовых операций: слишком велика вероятность ошибки, которая вместо прибыли принесет убыток.
Весы
Сегодня заниматься самокритикой не только не полезно, но и откровенно вредно — вместо пользы она принесет исключительно вред, точнее, серьезный удар по вашей самооценке, так что лучше не рисковать ее состоянием.
Скорпион
Токсичные люди, которые есть в вашем окружении, могут устраивать провокации, чтобы получить вашу эмоциональную реакцию, — не стоит идти у них на поводу, лучше проигнорировать любые агрессивные выпады.
Стрелец
Нежелательно делиться с кем-нибудь профессиональными идеями, которые в этот день гарантированно придут вам в голову — коллеги-конкуренты легко могут позаимствовать их у вас и без зазрения совести выдать за свои.
Козерог
Ввиду невозможности объективно оценить все существующие факторы — как позитивные, так и негативные — любое решение, принятое в этот день, может оказаться ошибочным, поэтому лучше от него на время воздержаться.
Водолей
Возможно появление в жизни человека, с которым вы были близки в прошлом: не стоит возлагать на эту встречу особые надежды: с момента вашего расставания прошло слишком много времени — она их не оправдает.
Рыбы
Особого внимания потребуют пожилые родственники: сегодня они — как никогда — будут в нем нуждаться, так что не стоит жалеть своего времени и душевных сил: для вас общение с ним будет даже нужнее, чем для них.
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