Гороскоп на 1 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда мі будем на всех обижаться

Гороскоп на 1 декабря / © Credits

Реклама

Причем, касается это как нас самих. Так и других людей. Разговаривая с окружающими — особенно это кается близких и друзей — необходимо взвешивать каждое слово, в противном случае возникшая в это время ссора затянется надолго, а процесс примирения будет очень трудным. Лучше делать другим добро — оно обязательно вернется сторицей.

Овен

Как бы ни сложились жизненные обстоятельства, ни в коем случае нельзя жалеть себя — это может ослабить вас и сделать неконкурентоспособными в глазах коллег и, особенно, тех, кто является вашими соперниками.

Телец

От вспышек гнева, которые могут преследовать вас в течение дня, необходимо избавляться любыми доступными способами — они помешают вам работать, да и отношения с окружающими могут испортиться.

Реклама

Близнецы

Нынешний день, несмотря на то, что он приходится га понедельник, желательно провести в уединении — это поможет вам сосредоточиться на своем внутреннем мире и подумать о проблемах отношениях с близкими.

Рак

В время работы — как стационарной, так и удаленной — главное, не отвлекаться на пустопорожние разговоры, посты в социальных сетях и — особенно! — перекусы, что негативным образом отразится на фигуре.

Лев

Худшее, что вы сегодня можете сделать, это осудить другого человека за его проступок: в самом скором времени жизнь может поставить вас в аналогичную ситуацию, и кто знает, что сделаете в таком случае вы сами.

Дева

Общение с близким людьми необходимо — разумеется, по возможности — свести к минимуму: поссорившись сегодня, вы долго не сможете помириться, что доставит вам много неприятных моментов — не стоит до этого доводить.

Реклама

Весы

День благоприятен для процесса, который мы в школе называли «работой над ошибками»: необходимо проанализировать причину своих промахов и все исправить, чтобы в будущем не попасть в аналогичную ситуацию.

Скорпион

Постарайтесь быть если не добрее, то хотя бы терпимее к окружающим вас людям: вряд ли они действительно стремятся к тому, чтобы разозлить вас, это выходит у них случайно, поэтому не стоит злиться и отрываться на них.

Стрелец

Выбирая между духовным и материальным началами, остановитесь на первом: в последнее время материальное и так занимает в вашей жизни слишком много места, пришло время подумать о потребностях своей души.

Козерог

Кто бы ни обратился к вам за помощью — близкий или совершенно незнакомый человек — постарайтесь ему не отказывать — добро вернется к вам в гораздо большем объеме, так что не стоит на него скупиться.

Реклама

Водолей

Судьба будет посылать вам массу сигналов, которые окажутся важными знаками — они подскажут вам, как вести себя в непростой жизненной ситуации, — главное, не игнорировать их, как вы это часто делаете.

Рыбы

День — разумеется, если есть такая возможность представится вам в понедельник — необходимо посвятить отдыху и восстановлению сил: в ближайшее время они вам понадобятся, так что стоит подготовиться заранее.