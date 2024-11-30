Гороскоп на 1 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда можно посвятить время отдыху

Именно поэтому он идеально подходит для выходного, когда можно посвятить время отдыху – причем желательно пассивному. Но – если захочется чем-то занять мозги – в это время можно составлять планы на будущее, причем как профессиональные, так и жизненные. Астрологи рекомендуют ставить перед собой самые смелые цели – их непременно удастся достичь

Овен

Не стоит думать о проблемах, которых в вашей жизни не меньше, но и не больше, чем у других: сегодня вы все равно их не решите, поэтому сосредоточьтесь на чем-то приятно, а делами займетесь завра.

Телец

Даже созвонившись – или встретившись – с коллегами, избегайте разговоров на профессиональные темы: зачем портить выходной день, если уже завтра вы сможете обсудить их на работе.

Близнецы

Несмотря на выходной, составлять план работы на ближайшее будущее не только можно, но и нужно, тем более что сегодня вам в голову будут приходить поистине гениальные идеи.

Рак

Сохранить мир и гармонию в душе можно будет только выплескивая свои эмоции: удерживая негатив, вы будете разрушать себя изнутри, а следствием этого станет плохое настроение – вплоть до депрессии.

Лев

Особого внимания потребуют отношения с любимым человеком: в последнее время они стали напряженными, но в ваших силах изменить все к лучшем – главное, найти правильные слова и убедительные доводы.

Дева

Не стоит ругать себя за совершенные ошибки: все равно отыграть их назад уже нельзя, поэтому угрызения совести не имеют никакого смысла, зато может серьезно пострадать самооценка, что для вас сродни катастрофе.

Весы

Упрямство, которое вы решите проявить сегодня, не только ни на сантиметр не приблизит вас к поставленной цели, но и напротив, отдалит вас от нее, поэтому не стоит во что бы то ни стало настаивать на своем.

Скорпион

Не лучшее время для того, чтобы делать замечания окружающим вас людям, особенно тем, кто старше вас по возрасту: скорее всего, вашего жизненного опыта не хватит для того, чтобы войти в их ситуацию.

Стрелец

День благоприятен для того, чтобы расслабиться и отдохнуть от активных действий во всех сферах жизни и деятельности: почему бы вам, например, не прогуляться в парке – вы так редко себе это позволяете.

Козерог

Строя планы на будущее, не скромничайте – делайте судьбе "заказ" по максимуму: чем больше попросите, тем – соответственно – больше получите, и наоборот, так что постарайтесь не мелочиться.

Водолей

День благоприятен для того, чтобы подумать, как вы живете в последнее время: похоже, вы все время бежите к поставленной цели, не желая или не имея возможности – задуматься, а действительно ли это то, что вам нужно.

Рыбы

Давая ответы на важные жизненные и профессиональные вопросы, прислушивайтесь к интуиции: она вас еще ни разу не обманула, а уж сегодня точно не подведет, подсказав единственно верное решение задачи.

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