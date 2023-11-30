Гороскоп на 1 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда мы будем слабыми и безвольными

У нас нет сил, которые дали бы возможность противиться чужому – негативному – влиянию, поддавшись которому можно сделать то, о чем впоследствии придется пожалеть. День – разумеется, если будет такая возможности – желательно провести в одиночестве и уединении. Из дома выходить нужно для того, чтобы побывать в лесу или парке, что позитивно отразится на самочувствии и душевном состоянии.

Овен

Переживания, которые могут одолевать вас с самого утра, нежно "лечить" физическим трудом: можно навести порядок в шкафах с одеждой или на дачном участке – в общем, там, куда давно не доходили руки.

Телец

Не стоит реагировать на критические замечания окружающих вас людей: сегодня как раз тот случай, когда они, как это часто случается, будут свидетельствовать о проблемах, существующих у них, а не у вас.

Близнецы

Даже получив солидную денежную выплату, не стоит тратить все имеющиеся в наличии финансы в ближайшем торговом центре: поскольку деньги понадобятся вам и завтра, оставьте что-нибудь про запас.

Рак

Встречу в друзьями, даже если она была запланирована заранее, лучше перенести на несколько дней – сегодня вместо приятного общения вы рискуете получить ссору, переходящую в серьезный конфликт.

Лев

Не стоит не только совершать какие-либо финансовые операции, но и просто брать в руки деньги – это может стать плохой приметой и в скором времени привести к значительному ухудшению материального положения.

Дева

Генеральная уборка – любимое занятие вашего знака, поэтому они устраивают ее и когда надо, и когда не надо: сегодня она поможет вам отрешиться от негативных мыслей и настроить себя на позитив.

Весы

Не стоит доказывать людям своей правоту, даже если вы абсолютно в ней уверены: сегодня ваше восприятие окружающего мира может быть искажено, поэтому лучше не настаивать на своих доводах.

Скорпион

Постарайтесь удержаться от обещаний, даже если вас к ним будут упорно склонять: скорее всего, по исключительно объективным причинам вы не сможете сдержать слово, чем обидите того, кого обнадежили.

Стрелец

От встреч – как деловых, так и личных – сегодня лучше отказаться: необходимых договоренностей достичь все равно не удастся, а вот поссориться из-за любой мелочи можно будет легко.

Козерог

Не стоит отказываться от своих планов только потому, что вас будут предостерегать от этого шага близкие люди: скорее всего, они просто перестраховываются, а вы, послушавшись, можете упустить важный шанс.

Водолей

Лучше потратить чуть больше времени на подготовку важного проекта, чем поспешить и потерпеть поражение на первом же этапе действий, поэтому звезда рекомендуют потратить этот день на разработку планов.

Рыбы

С родственниками сегодня лучше не общаться: уже, казалось бы, затухающий конфликт, связанный с решением имущественных вопросов, может бы вспыхнуть с новой силой, что негативно отразится на отношениях.

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