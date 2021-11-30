Гороскоп на 1 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нужно слушать внутренний голос

День, когда ответы на все важные вопросы, нужно искать не в окружающем пространстве, а внутри себя.
В любой ситуации звезды рекомендуют прислушиваться к интуиции, которая сегодня будет сильна, как никогда. Впрочем, знаки, посылаемые судьбой, в этот день могут встречаться везде: в словах телевизионного или радиоведущего, на досках уличной рекламы и даже в обрывках разговоров встреченных на улице случайных людей.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 1 декабря для Овнов
Как известно, везде успевает тот, кто никуда не торопится. Не допускайте спешки ни в решении профессиональных вопросов, ни в домашних хлопотах – сделанное впопыхах впоследствии придется долго переделывать.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 1 декабря для Тельцов
Упадок сил не позволит работать в полную силу, поэтому лучше сосредоточиться на рутинных и монотонных делах, не требующих особого внимания и усердия, а вот вечер желательно посвятить отдыху.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 1 декабря для Близнецов
День, когда скромность окажется самым востребованным качеством – те, кто будет находиться в центре всеобщего внимания, рискуют получить нагоняй от начальства, так что лучше пребывать "поближе к кухне".
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 1 декабря для Раков
Постарайтесь удержаться от выяснения отношений с окружающими вас людьми – особенно друзьями и близкими, и уж тем более не встревайте в чужие конфликты – окажется, как говорится, себе дороже.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 1 декабря для Львов
День необходимо посвятить наведению порядка – в доме, на рабочем столе и в мыслях: избавьтесь от отживших свое вещей, документов и убеждений – они мешают вам принять новое и тормозит ваше движение вперед.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 1 декабря для Дев
День вполне удачен для мелких финансовых операций, а вот подписание серьезных контрактов и договоров лучше отложить – велик риск потерять часть сбережений, "заработанных непосильным трудом".
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 1 декабря для Весов
Можно – и нужно! – мириться с людьми, с которыми вас некоторое время назад рассорили непредсказуемые обстоятельства: сегодня вы легко и просто придете с ними к консенсусу.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 1 декабря для Скорпионов
Необходимо максимально осторожно отнестись к шуткам, особенно если они будут касаться других людей: они могут не оценить ваше – прямо скажем, своеобразное – чувство юмора и обидеться.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 1 декабря для Стрельцов
От любых серьезных дел, даже если это будет касаться бытовых хлопот, в этот день лучше отказаться, занявшись чем-то незначительным, в чем возможные ошибки не представляют никакой опасности.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 1 декабря для Козерогов
Не стоит вмешиваться в чужую личную жизнь, даже если речь идет о близких вам людях – например, родственниках или друзьях: отсутствие полной картины помешает сделать правильные выводы.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 1 декабря для Водолеев
В том, что лучшим отдыхом является смена рода деятельности, вы сможете убедиться на собственном опыте: от умственной нагрузки желательно переходить к физической и наоборот.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 1 декабря для Рыб
Нежелательно общаться с неприятными вам людьми – вы только потеряете необходимую вам для жизни и работы энергию: лучше провести день в одиночестве, чем испортить себе настроение.
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