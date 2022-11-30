Гороскоп на 1 декабря для всех знаков Зодиака: день квантового скачка

День квантового скачка, когда количество приложенных ранее усилий переходит в качество, вследствие чего человек перемещается на новый уровень в своем развитии.
Именно поэтому крайне важно понимать, по какому пути – света или тьмы – он шел все это время: исправить существующее положение дел ему, разумеется, уже не удастся, но осознать свои ошибки и сделать важные выводы на будущее не только можно, но и нужно. Настроение в такой период часто бывает нестабильным, поэтому очень важно сдерживать эмоции – причем не только негативные, но и позитивные.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 1 декабря для Овнов
Звезды призывают вас посвятить нынешний день себе – точнее, занятию, которое приносит вам максимальное удовольствие: для одних это – уход за собой, для других – чтение или рукоделие, для третьих – прогулки.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 1 декабря для Тельцов
Не стоит тянуть свою работу в одиночку: стоит только кинуть клич, как на помощь сбежится большое количество помощников, готовых делать ее вместе с вами – не отказывайтесь от их услуг.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 1 декабря для Близнецов
Не отвлекайтесь на разговоры, которые не имеют непосредственного отношения к вашей работе, даже если они покажутся вам чрезвычайно интересными: вы не сразу заметите, как много времени они у вас отнимут.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 1 декабря для Раков
Представители вашего знака, которые давно собираются что-то изменить в своей жизни, могут считать, что им повезло – сегодняшний день максимально благоприятен для решительных шагов, главное – хорошо их просчитать.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 1 декабря для Львов
Вам очень сложно думать о ком-нибудь, кроме себя дорогих, но сегодня вам придется это сделать, поскольку альтруизм неожиданно монетизируется и принесет вам пользу, которую вы особенно оцените со временем.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 1 декабря для Дев
Проведя тщательный анализ действий, совершенных накануне, вы ясно увидите, где ошиблись, а в какой момент приняли правильное решение – постарайтесь запомнить свои выводы и больше не наступать на грабли.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 1 декабря для Весов
События нынешнего дня не будут случайными: они – подсказка относительно того, как поступить в той или иной жизненной или профессиональной ситуации – ошибка будет исключена.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 1 декабря для Скорпионов
Решив сделать кому из окружающих резкое замечание, даже если оно будет им вполне заслуженно, в последний момент усилием воли переведите его в шутку: висящее в воздухе напряжение мгновенно исчезнет.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 1 декабря для Стрельцов
Разговор с человеком, с которым вы по какой-то – вполне возможно, уважительной – причине давно не общались, поможет вам решить важный профессиональный вопрос, открыв вам глаза на его суть.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 1 декабря для Козерогов
Представителям вашего знака – если и не всем, то многим – сегодня удастся открыть новую страницу своей жизни: главное, не тащить с собой в будущее дела и отношения, которые уже давно отжили свой век.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 1 декабря для Водолеев
День благоприятен для перемен: даже будучи незначительными, они принесут в вашу жизнь новую – свежую – энергию, используя которую вы сможете начать все с нуля – с чистого листа.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 1 декабря для Рыб
Неожиданный звонок от человека из прошлого не только растревожит душу приятными – и не очень – воспоминаниями, но и поможет решить важную проблему: главное, не постесняться и попросить о помощи.
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