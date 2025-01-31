Гороскоп на 1 февраля для всех знаков Зодиака: день борьбы добра со злом

День борьбы добра со злом – правда, в начале лунного месяца она выражена не ярко, а, скорее, схематично – имеет вид эскиза будущей «картины».

Тем не менее, игнорировать расстановку сил нежелательно: выбирать между двумя силами – светом и тьмой – все равно придется, и тут очень важно не ошибиться, встав на правильную сторону. Важно помнить, что зло может принимать самые разные – в том числе и привлекательные – образы и формы, поэтому – чтобы не ошибиться – нужно быть начеку.

Овен

Несмотря на выходной, можно приступать к реализации важной – профессиональной или хозяйственной – цели, работа над которой долго откладывалась на потом – время для ее достижения пришло.

Телец

Мощную энергию, которую ощутят сегодня представители знака, необходимо направить на добрые и полезные дела – например, на кардинальные перемены в доме, а проще говоря, ремонт.

Близнецы

Перепады настроения превратятся в эмоциональные качели, которые могут оказаться в серьезное испытание для психики: чтобы его избежать, постарайтесь не фиксироваться на «взлетах» и «падениях».

Рак

Тем, кто давно собирался обсудить серьезные темы, касающиеся отношений с близким человеком, лучшего времени для объяснения не найти: стороны будут готовы услышать взаимные доводы и пойти друг другу навстречу.

Лев

Можно – и нужно! – отказываться от вредных привычек: склонности к алкоголю, курения и, особенно, переедания: организм, несмотря на выходной день, станет отвергать все лишнее и – особенно! – вредное.

Дева

Нынешний выходной день для представителей вашего знака – не самое благоприятное время для отдыха: постарайтесь найти себе какое-нибудь – пусть и необременительное – занятие, которое отвлечет от грустных мыслей.

Весы

Общаясь с людьми – особенно неприятными – важно удерживать душевное равновесие, не позволяя сместить его отрицательную сторону: лучший способ избежать этого – игнорировать недружелюбные высказывания

Скорпион

К упрекам со стороны близких людей нужно прислушиваться только в том случае, если они будут содержать компонент конструктивен, подсказывающий, как исправить положение, на которое вам указывают.

Стрелец

Недовольство собой и жизнью – особенно в том, что касается профессиональных достижений, которое вы испытаете сегодня, обусловлено лунными энергиями, поэтому оно – явление преходящее.

Козерог

Сегодняшний день – не самое лучшее время для романтического свидания: отсутствие взаимопонимания, которое вероятно в это время, может привести к ссоре и, как следствие, долговременно размолвке.

Водолей

Энергию, которая с утра может буквально подбросить вас с постели и заставить действовать, необходимо расходовать экономно, иначе вы е успеете сделать ничего из вами запланированного, включая активный отдых.

Рыбы

Постарайтесь сегодня никого ни о чем не просить: человек, к которому вы обратитесь, скорее всего, объективно не сможет вам помочь, в результате чего вы оба окажетесь в неловком положении, из которого не будет выхода.

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